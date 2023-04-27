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İmamoğlu: Şimdi mi aklınıza geldi mülakatı kaldırmak?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, mülakatı kaldıracağını vaat eden iktidara “Şimdi mi geldi aklınıza” diye tepki gösterdi.

Fotoğraf: İBB

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendi dönemlerinde getirilen ve muhaliflerin elenmesine alet edilen kamuda personel alımlarında mülakat sisteminin kaldırılacağını açıklamıştı.


Muhalefet liderleri, kopyalanan bu vaatleri nedeniyle Erdoğan’a tepki göstermişti.

Benzer bir tepki de İmamoğlu’ndan geldi. Bursa buluşmasındaki anlara ait görüntüleri Twitter hesabından paylaşan İmamoğlu, şunları yazdı:

“Kamuda işe alımlarda mülakatı kaldıracaklarmış, siz önce hakkını yediğiniz yüz binlerce gencin hesabını verin. Şimdi mi aklınıza geldi mülakatı kaldırmak. İşe alımlarda liyakati ve adaleti getireceğiz. Dayısı olanın işe girdiği düzene son vereceğiz. Düzelteceğiz gençler.”

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