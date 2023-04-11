Kılıçdaroğlu’ndan ‘vaadini kopyalayan’ Erdoğan’a yanıt: Artık sadece konuşabilirsin

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, verdiği mülakatı kaldırma sözünün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından vaat olarak sunulmasını eleştirdi.

Fotoğraflar: CHP

Erdoğan, kendi dönemlerinde getirilen ve muhaliflerin elenmesine alet edilen kamuda personel alımlarında mülakat sisteminin kaldırılacağını açıkladı.

Bu söz, Kılıçdaroğlu’nun vaadiydi. Erdoğan’a sosyal medya hesabından yanıt veren Kılıçdaroğlu, şunları dedi:

“Önce mülakatla torpille bütün gençleri sakatla, sonra seçime sayılı gün kala, benim projelerimle kendi yaptığın rezaleti kaldırma sözü ver. Erdoğan, benim projelerimi artık sadece konuşabilirsin, imza attığın bu rezaletleri ben düzelteceğim.”

Önce mülakatla torpille bütün gençleri sakatla, sonra seçime sayılı gün kala, benim projelerimle kendi yaptığın rezaleti kaldırma sözü ver. Erdoğan, benim projelerimi artık sadece konuşabilirsin, imza attığın bu rezaletleri ben düzelteceğim. https://t.co/ehqJJRmxkv — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 11, 2023

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Erdoğan’ın partisinin seçim beyannamesinde açıkladığı vaatlerden bazılarının millet ittifakının vaatleriyle birebir aynı olmasını “Yanlış zaman, yanlış insan” diyerek eleştirmişti.