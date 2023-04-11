Ali Babacan’dan ‘vaatlerini kopyalayan’ Erdoğan’a: Yanlış zaman yanlış insan

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partisinin seçim beyannamesinde açıkladığı vaatlerden bazılarının millet ittifakının vaatleriyle birebir aynı olmasını “Yanlış zaman, yanlış insan” diyerek eleştirdi.

Erdoğan, AKP seçim beyannamesi ve milletvekili aday tanıtım toplantısında yeni dönem için cumhur ittifakının vaatlerini duyurmuştu.

Bazı vaatlerin, millet ittifakının vaatleriyle örtüşmesi dikkat çekmişti.

Babacan, Erdoğan’ın vaatlerinin benzerliğini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi:

Erdoğan’ın ‘kamuda işe alımlarda mülakatı kaldıracağız’ vaadinin yer aldığı bir haberi alıntılayan Babacan, Erdoğan’ın seçim kampanyasında kullandığı ‘Doğru zaman, doğru insan’ sloganına da gönderme yaparak şunları yazdı:

“Sayın Erdoğan’ın eylem planımızı seçime 33 gün kala okumuş olmasına sevindim. Mülakatlar kalkacak doğru, ancak söyleyen yanlış. Yanlış zaman, yanlış insan :)”