Erdoğan, cumhur ittifakı olarak millet ittifakının vaatlerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni dönem için cumhur ittifakının vaatlerini duyurdu. Bazı vaatlerin, millet ittifakının vaatleriyle örtüşmesi dikkat çekti.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, Ankara’da AKP seçim beyannamesi ve milletvekili aday tanıtım toplantısında konuştu.

Millet ittifakının vaatlerini anımsatan cumhur ittifakı vaatleri şöyle:

* Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız.

Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, mülakatı kaldıracaklarını açıklamıştı.

* Hayata geçireceğimiz gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle hiçbir hanenin gelirinin belirli bir seviyenin altına düşmemesini temin edeceğiz. Aile Koruma Kalkanı Programı’yla, ev hanımlarının emekliliğine destek vermekten, her ailede en az bir çalışan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatacağız. şan olmasını sağlamaya kadar pek çok uygulamayı başlatacağız.

Kılıçdaroğlu, aile destekleri sigortasını hayata geçireceklerini duyurarak şunları demişti: “Yürürlüğe girmesiyle kişi, doğumundan ölümüne kadar sosyal devletin güvencesine kavuşacaktır. Asgari ücretin altında geliri olan veya hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsıyor. Aile Destekleri Sigortası, sosyal güvenlik anlamında bütün ailelerin güvencesi olacak.”

* Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.

Kılıçdaroğlu gençlerin ilk cep telefonu, oyun konsolu ve otomobil alımında ÖTV’den muaf tutulacağını açıklamıştı.

* 5 milyon öğrencimize verilen ücretsiz öğle yemeği desteğini devlet okullarımıza yaygınlaştıracağız.

Kılıçdaroğlu, “İktidara gelir gelmez okullarımızda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını hemen hayata geçireceğiz” demişti.

* Gençlerin üç temel alanda beceri kazanmalarını sağlayıcı, okul içi ve dışı programlar uygulamaya koyacağız. Bu çerçevede, en az bir müzik enstrümanını kullanabilmeyi, bir yabancı dil konuşmayı ve bir spor dalında lisans sahibi olmayı destekleyeceğiz.

Millet ittifakı, dijital içerik ve ortamlar kullanılarak öğrencilerin en az bir yabancı dil öğrenmesini ve yazılım ve kodlama becerisi kazanmasını sağlayacağını açıklamıştı.

* Yaşlı bakım sigortası uygulamasını hayata geçireceğiz.

Millet ittifakı, uzun dönemli bakımın finansmanı için sürdürülebilir mekanizmalar oluşturarak yaşlı bakım sigortasını hayata geçireceğini duyurmuştu.