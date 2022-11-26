Kılıçdaroğlu’ndan iş insanlarına ‘okullarda bir öğün ücretsiz yemek desteği’ çağrısı

AKP ve MHP’nin oylarıyla CHP’nin ‘okullarda bir öğün yemeğin çıkması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması‘yla ilgili verdiği araştırma önergesinin reddedilmesine tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İktidara gelir gelmez okullarımızda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını hemen hayata geçireceğiz” dedi.

‘Bunun yeterli olmayacağını’ söyleyen CHP lideri “Kurumlara, iş insanlarına, herkese çağrımdır: Belediyelerimize bu konuda destek verin” dedi. Kılıçdaroğlu, ücretsiz yemek veren CHP’li bazı belediyeleri de hatırlattı.

Bir insan neden yoksul evlatlarımızın beslenme çantasını reddeder, inanın aklım almıyor! Yapacak bir şey yok, acı ve ıstıraplarının üstesinden gelme mücadelesine kendi başımıza devam edeceğiz. pic.twitter.com/7O8hwqMEuf — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 26, 2022

Ekonomik kriz, ailelerin çocuklarını yeterli beslenme olmadan okula göndermelerine neden oldu. Uzmanlar, çoğu çocuğun okula aç geldiği için kendini derslere veremediğine dikkat çekiyor.

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan paylaştığı videoda evinin mutfağında eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla bu soruna şöyle değindi: “Ekonomi hepimizi vurdu. Çok yoksullaştık. Buna artık yoksullaşma denmez. Bir ekonomik şiddetle karşı karşıyayız. Bunun adı olsa olsa zulüm olur. Ekonomik terördür bu. Bu yoksulluk, terörün en kötüsü… Çocuk yoksulluğu.”

Okullara giden yoksul çocukların beslenme saatinde aç kaldığını, bayıldığını, ebeveynlerinin veresiyle aldığı peynir-ekmeği yediğini anlatan CHP lideri, partisinin Meclis’te verdiği önergeyi hatırlattı.

Daha sonra konuşan Selvi Kılıçdaroğlu da kendisine konuşan aileleri anlatarak duruma tepki gösterdi.

CHP lideri, eşinin konuşmasından sonra iktidara gelir gelmez, okullarda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını hayata geçireceklerini söyledi.

“Ancak şu an durum acil, bekleyecek bir günümüz bile yok” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: “Beylikdüzü, İzmit, Çankaya, Safranbolu gibi belediyelerimiz çocuklarımıza bir öğün sağlıklı yemek verecek uygulamayı hayata geçirdiler. İhtiyaç sahibi çocuklarımız arkadaşlarından geri kalmayacak biçimde beslenme çantalarına ulaşıyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Kurumlara, iş insanlarına herkese çağrımdır. Belediyelerimize bu konuda destek verin.”

CHP lideri daha sonra ikonik müzisyen Barış Manço’nun ‘Halil İbrahim Sofrası’ adlı şarkısında geçen şu sözleri hatırlattı: “Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası / Topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası / Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna / Kimi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok.”

Kılıçdaroğlu, videoyu “İktidara gelmemize şunun şurasında altı-yedi aylık bir zaman kaldı ancak çocuklarımızın kaybedecek bir günü bile yok. O yüzden biz başlıyoruz. İyi akşamlar” diyerek sonlandırdı.