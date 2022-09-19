CHP ücretsiz beslenme istedi: Yoksul çocuklar okula aç gidiyor

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, beslenme yetersizliği yaşayan okul çağındaki çocukların sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıdı.

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Araştırma önergesi veren Aydoğan, yetersiz ve sağlıksız gıdaya erişimin derin yoksulluk içindeki çocukların bedensel, zihinsel ve duygusal gelişiminde büyük eksikliklere neden olduğuna dikkat çekti.

Aydoğan, aynı konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi de verdi. Aydoğan, okul yemeği programı hedefinin neden gerçekleşmediğini sordu.

ANKA’nın haberine göre Aydoğan ve CHP’li diğer milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunulan araştırma önergesinde şunlar kaydedildi:

*Enflasyon rakamları altında ezilen veliler için kayıt masrafı, okul kıyafetleri, kırtasiye masrafları nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşamaktadır.

*Geçen yıl her 4 çocuktan birinin okula aç gittiği; bu yıl ağırlaşan ekonomik zorluklar, enflasyon, her gün artan zamlar, geçimin zorlaşması nedeniyle bu sayı daha da artacağı uzmanlar tarafından vurgulanmaktadır.

*Hem dünyada hem Türkiye’de yetersiz beslenme ile ilgili son yapılan araştırmalar göstermiştir ki yetersiz ve sağlıksız gıdaya erişim derin yoksulluk içinde yaşayan çocukların bedensel, zihinsel ve duygusal gelişiminde büyük eksiklikleri ortaya çıkartıyor. Bu kronik açlık devam ettikçe öğrenme güçlüğü ortaya çıkmakta ve yaşam süresi kısalmaktadır.

*BM Yoksulluğu Azaltma Kılavuzu yeterli gıda hakkının yoksulluğu azaltmadaki önemini vurgulamakta ve yetersiz beslenmenin beyin hücrelerini geliştirmediğini, büyümeyi durdurduğunu ve hastalıkları yaydığını belirtmektedir. Ayrıca gıda yoksulluğu ve açlık çeken çocukların okula odaklanamayacakları da bilinmektedir. Bu nedenle bir an önce okullarda ücretsiz beslenme programları hemen hayata geçirilmek adına gerekli şartların oluşturulması ve uzmanların görüşlerinin alınması gerekmektedir.