‘Okuldaki çocuklara ücretsiz yemek verilsin’ önergesine AKP ve MHP oylarıyla ret

İYİ Parti’nin devlet okullarında okuyan çocuklara sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verilmesi amacıyla komisyona sunduğu Milli Eğitim Bakanlığı 2023 bütçesi artırım önergesi, AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

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Ekonomik kriz, ailelerin çocuklarını yeterli beslenme olmadan okula göndermelerine neden oldu. Uzmanlar, çoğu çocuğun okula aç geldiği için kendini derslere veremediğine dikkat çekiyor.

Sözcü’de yer alan habere göre İyi Parti’nin bu soruna çözüm amacıyla komisyona sunduğu ve reddedilen 61 milyar 125 milyon TL’lik önergenin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

* Yetersiz besleme, ülkemizde milyonlarca çocuğun sağlığını, zihinsel ve sosyal gelişimini tehdit etmektedir. Çocuklarımızın sağlıklı bir hayat yaşayabilmelerini sağlamak devletin asli görevidir. Çünkü beslenme; çocukların sağlığının, başarısının ve mutluluğunun ön şartıdır. Yeterli beslenme çocuklarımızı ve aileleri etkilediği kadar ülkemizin geleceğini de etkilemektedir.

* Çocukların özellikle küçük yaşlarda öğün atlaması, sağlıksız beslenmesi, yeterli besin alamaması ilerleyen yıllarda hem zihinsel hem bedensel gelişimlerini etkilemektedir. Bu nedenle; hiçbir çocuğumuzu sınıfına karnı aç girmemesi tüm çocuklarımızın sağlıklı ve ücretsiz beslenme hakkına sahip olması sosyal devletin sorumluluğudur.

* Ülkemizde 2021-2022 yılı istatistiklerine göre okul öncesi eğitime, ilkokula, ortaokulu ve liseye kayıtlı yaklaşık 16 milyon çocuk bulunmaktadır. İYİ Parti olarak; ‘Rüzgar Gülü’ adını verdiğimiz projemiz kapsamında önermekte olduğumuz bu bütçe artırımı ile 61 milyar 125 milyon TL çocuklarımızın beslenmesi ve sağlıkla büyümesini sağlayacak bir yeniliği hayata geçirmemize vesile olacaktır.