‘Yoksul çocuklar okulda aç kalmasın’ önergesine ret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda CHP, HDP ve İyi Parti’nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

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Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı. AA’nın haberine göre, CHP’nin ‘okullarda bir öğün yemeğin çıkması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması‘yla ilgili verdiği araştırma önergesine dair konuşan CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, açlığın insani bir konu olduğunu, yoksul çocuklar için çözüm üretilmesini istedi.

Ülkenin, dirliğini ve düzenini bozan bir yoksullukla karşı karşıya olduğunu söyleyen Aydoğan, “Çocuklar açlıktan baygınlık geçirecek bir ortama nasıl feda ediliyor? Bunları Mecliste konuşalım, çözüm için birlikte kafa yoralım” dedi.

‘Çocuklar okula aç gidiyor’

İyi Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı da cumhuriyetin en önemli kazanımlarından olan “fırsat eşitliğinin kaybolduğunu” söyledi. Yoksulluğun, herkesten çok çocukları vurduğunu belirten Sıdalı, şunları dedi: “1 milyon 300 bin çocuğumuz okullarına karnı aç gidiyor. Çocuklarımızın maruz kaldığı düzenli beslenememe durumu, kansızlık, aşırı zayıflık, enfeksiyon başta olmak üzere birçok hastalığı tetikliyor, algılama ve kavramada da zorluklar ortaya çıkarıyor.”

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül Türkiye’de öğrencilerin büyük bölümünün açlığa mahkum edildiğini söyleyerek, beslenmesi yetersiz olan bir çocuğun adaptasyonunun mümkün olamayacağını vurguladı.

AKP Bitlis Milletvekili Cemal Taşar’sa Türkiye’nin, öğrencilere verilen destekler konusunda dünyanın en iyileri arasında yer aldığını, eğitim öğretim için bütün imkanları seferber ettiklerini savundu.

Reddedildi

CHP’nin grup önerisinin yanı sıra İyi Parti’nin “TÜİK’in açıkladığı verilere ilişkin iddialar”, HDP’nin “Kredi ve Kurtlar Kurumunun, yurtlara artan talebi karşılayamaması ve öğrencilerin barınma sorunlarının giderilmesi”yle ilgili araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri de müzakerelerin ardından kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra AKP Grubu’nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisiyse kabul edildi. Kabul edilen öneriyle, “Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi” olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlandı.