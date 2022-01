Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası’nı anlattı: Hayat boyu sosyal devlet güvencesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelince uygulayacakları Aile Destekleri Sigortası’nın ayrıntılarını açıkladı: “Yürürlüğe girmesiyle kişi, doğumundan ölümüne kadar sosyal devletin güvencesine kavuşacaktır. Asgari ücretin altında geliri olan veya hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsıyor. Aile Destekleri Sigortası, sosyal güvenlik anlamında bütün ailelerin güvencesi olacak.”

CHP’nin Twitter hesabından “Umudun elçileri CHP Kadın Kolları, Aile Destekleri Sigortası’nı ev ev dolaşıp herkese anlatacak. Çalınmadık kapı bırakmayacak” notuyla bir tanıtım videosu paylaşıldı. Videoda, Kılıçdaroğlu Aile Destekleri Sigortası’na ilişkin soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu’na sorulan sorular ve yanıtlar şöyle:

Aile Destekleri Sigortası nedir?

Aile Destekleri Sigortası, sosyal güvenlik sisteminin dokuz sigorta dalından biridir. Yürürlüğe girmesiyle kişi, doğumundan ölümüne kadar sosyal devletin güvencesine kavuşacaktır.

Aile Destekleri Sigortası kimleri kapsamaktadır?

Aile Destekleri Sigortası, asgari ücretin altında geliri olan veya hiç geliri olmayan bütün aileleri kapsıyor. Aile Destekleri Sigortası, sosyal güvenlik anlamında bütün ailelerin güvencesi olacak.

Aile Destekleri Sigortası yoksul ailelere sadece asgari ücret tutarında mı destek verecek?

Hayır. Ailede engelli, bakıma muhtaç yaşlı veya eğitimde olan çocuk varsa bu aileye daha yüksek bir aylık bağlanacak.

Devlet kamuya eleman alırken, Aile Destekleri Sigortası’ndan yararlanan ailelere pozitif ayrımcılık yapacak mı?

Elbette yapacak. Devlet, Aile Destekleri Sigortası’ndan yararlanan ailelerden eleman alacak. Bu ailelere öncelik tanınacak. Temel hedefimiz, her ailede asgari bir sigortalının olmasıdır.

Aile Destekleri Sigortası’nı hangi kurum uygulayacak?

Aile Destekleri Sigortası’nı yeni kurulacak olan Aile Destekleri Sigortası Kurumu uygulayacak.

Ailenin mali durumunu ve sosyal statüsünü kim belirleyecek?

Aile Destekleri Sigortası Kurumu’na bağlı sosyologlar ve sosyal hizmet uzmanları belirleyecek.

Aile Destekleri Sigortası çıktığında engelli, evde bakım ve yaşlılık maaşları kesilecek mi?

Hayır, bırakın kesilmeyi tam aksine kadının banka hesabına yatacak aylık artacak.

Aile Destekleri Sigortası kapsamındaki aileleri çocuklarının eğitim harcı karşılanacak mı?

Elbette ki karşılanacak. Çocuğun bütün eğitim harcamaları karşılanacak.

Mevsimlik işçilerin barınmaları ve çocuklarının eğitimi nasıl olacak?

Mevsimlik işçilere hem kalacakları yer verilecek hem de çocuklarının eğitimi için öğretmen görevlendirilecek.

Yoksul olup tek başına yaşayan kişiler de Aile Destekleri Sigortası’ndan yararlanacak mı?

Elbette ki yararlanacak. Hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak.

Aile Destekleri Sigortası kapsamında Yeni Başlangıçlar Fonu nedir?

Eşinden ayrılan kadının hem ev hem de ev eşyalarının Aile Destekleri Sigortası tarafından karşılanması demek.

1971 yılında uygulaması taahhüt edilen Aile Destekleri Sigortası bugüne kadar niçin uygulanmadı?

Çünkü devleti yönetenler, yoksulluğu bitirmek için değil yoksulluğu yönetmek için çaba harcadılar.

Aile Destekleri Sigortası kapsamındaki aileler, sigorta primi ödeyecek mi?

Kesinlikle hayır. Herhangi bir prim ödemeyecekler. Bu sigorta dalının harcamaları genel bütçeden karşılanacak.

Aile Destekleri Sigortası harcamalarını karşılayacak kaynak var mı?

Kaynak da var para var, ancak bu bir siyasi tercihtir. Bütçede toplanan paraların nerelere harcanması gerektiğine siyasetçi karar verir. Biz halk için harcayacağız. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.

Vatandaş devlete ‘yoksulluğumu gider’ diyebilir mi?

Devlet sosyal yardımları lütufla yapmaz. Bu vatandaşın anayasal hakkıdır. Biz bu hakkı millete teslim edeceğiz.

Bizi izleyenlere son olarak neler söylemek istersiniz?

Her evde huzur istiyorum, her evde bereket istiyorum. Her evde barış istiyorum. Bunu sağlamanın yolu herkese ekonomik güvence, her aileye ekonomik güvence. Bu sigorta dalı bunu sağlıyor. Bize inanın ve güvenin. Biz bunu mutlaka yapacağız.