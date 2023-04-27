Diyarbakır’da gözaltına alınan dört gazeteci tutuklandı

Diyarbakır merkezli operasyonda gözaltına alınan gazeteciler Abdurrahman Gök, Beritan Canözer, Mehmet Şah Oruç ve Remzi Akkaya tutuklandı.

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Diyarbakır’da 25 Nisan’daki ‘şafak operasyonu’nda aralarında gazeteci, avukat ve siyasetçilerin de olduğu 21 ilde en az 128 kişi gözaltına alınmıştı. Baskınlarda 3 bine yakın polisin görev aldığı öğrenilmişti.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre Diyarbakır başsavcılığının 216 kişi hakkında gözaltı kararıyla yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan gazeteciler savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Abdurrahman Gök, Beritan Canözer, Mehmet Şah Oruç ve Remzi Akkaya tutuklandı.

Daha önce Ankara ve Diyarbakır merkezli operasyonlarda toplam 23 gazeteci tutuklanmıştı.