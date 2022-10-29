Ankara merkezli soruşturmada dokuz gazeteci tutuklandı

Ev baskınlarıyla 25 Ekim’de gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı ve JinNews çalışanı 11 gazeteciden dokuzu tutuklandı. Mehmet Günhan’sa adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

45 günlük bebeği olan Zemo Ağgöz, iki gün önce savcılık tarafından ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı.

Fotoğraf: MA

Ankara merkezli dokuz ilde 25 Ekim’de düzenlenen ev baskınlarında Mezopotamya Ajansı (MA) Yazı İşleri Müdürü Diren Yurtsever, MA muhabirleri Deniz Nazlım, Selman Güzelyüz, Zemo Ağgöz, Berivan Altan, Hakan Yalçın, Emrullah Acar ve Ceylan Şahinli ile JINNEWS muhabirleri Habibe Eren ve Öznur Değer’in de aralarında olduğu 11 gazeteci gözaltına alınmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, gazetecilerin ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk edici içerikte haber yaptıkları’ iddiasıyla gözaltına alındığını açıklarken Mezopotamya Ajansı’nın ‘PKK’nın basın komitesi altında faaliyet’ yürüttüğünü savunmuştu.

Mahkeme, MA Yazı İşleri Müdürü Diren Yurtsever, MA muhabirleri Berivan Altan, Deniz Nazlım, Selman Güzelyüz, Hakan Yalçın, Ceylan Şahinli, Emrullah Acar ile JİNNEWS muhabirleri Habibe Eren ve Öznur Değer’in tutuklanmasına karar verdi.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’ne göre hakim, tutuklama kararını gazetecilerin ‘silahlı terör örgütü üyeliği suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi’ bulunduğu ve ‘adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağına’ kanaat getirerek verdi.

Hakim, gazetecilerin "silahlı terör örgütü üyeliği" suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi" olduğuna ve "adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağına" kanaat getirerek 9 gazetecinin tutuklanmasına karar verdi. pic.twitter.com/GHWMVZjior — MLSA (@mlsaturkey) October 29, 2022

MA’da bir dönem stajyerlik yapan Mehmet Günhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.