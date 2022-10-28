Ankara merkezli soruşturmada gözaltına alınan dokuz gazeteciye tutuklama talebi

Haberleriyle suçlanan Mezopotamya Ajansı (MA) ve JINNEWS muhabirleri, savcılıkta alınan ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Fotoğraf: MA

Ankara merkezli dokuz ilde 25 Ekim’de düzenlenen ev baskınlarında Mezopotamya Ajansı (MA) Yazı İşleri Müdürü Diren Yurtsever, MA muhabirleri Deniz Nazlım, Selman Güzelyüz, Zemo Ağgöz, Berivan Altan, Hakan Yalçın, Emrullah Acar ve Ceylan Şahinli ile JINNEWS muhabirleri Habibe Eren ve Öznur Değer’in de aralarında olduğu 11 gazeteci gözaltına alınmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, gazetecilerin ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk edici içerikte haber yaptıkları’ iddiasıyla gözaltına alındığını açıklarken Mezopotamya Ajansı’nın ‘PKK’nın basın komitesi altında faaliyet’ yürüttüğünü savunmuştu.

45 günlük bebeği olan Zemo Ağgöz, iki gün önce savcılık tarafından ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı.

MA’nın aktardığına göre gazetecilerin savcılık ifadeleri, dört gün sonra getirildikleri Ankara Adliyesi’nde tamamlandı.

Beş saat sonra karar veren savcılık, MA Yazı İşleri Müdürü Diren Yurtsever, MA muhabirleri Berivan Altan, Deniz Nazlım, Selman Güzelyüz, Hakan Yalçın, Ceylan Şahinli, Emrullah Acar ile JİNNEWS muhabirleri Habibe Eren ve Öznur Değer, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

MA’da bir dönem stajyerlik yapan Mehmet Günhan ise adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi.