Ankara merkezli soruşturmada gözaltına alınan 11 gazetecinin gözaltı süresi ikinci kez uzatıldı.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Ankara merkezli dokuz ilde düzenlenen ev baskınlarında Mezopotamya Ajansı (MA) Yazı İşleri Müdürü Diren Yurtsever, MA muhabirleri Deniz Nazlım, Selman Güzelyüz, Zemo Ağgöz, Berivan Altan, Hakan Yalçın, Emrullah Acar ve Ceylan Şahinli ile JINNEWS muhabirleri Habibe Eren ve Öznur Değer’in de aralarında olduğu 11 gazeteci gözaltına alınmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, gazetecilerin ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk edici içerikte haber yaptıkları’ iddiasıyla gözaltına alındığını açıklarken Mezopotamya Ajansı’nın ‘PKK’nın basın komitesi altında faaliyet’ yürüttüğünü savunmuştu.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre gazetecilerin gözaltına alınmasının ardından dosyaya kısıtlılık kararı getirildi. Ayrıca ‘suçun vasıf ve mahiyeti’ gerekçesiyle 24 saat avukat görüşme yasağı getirildi. Savcılık, 11 gazetecinin gözaltı süresini bir kez daha 24 saat uzattı.