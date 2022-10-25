Gazetecilere ‘şafak operasyonu’: Sekiz kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturma kapsamında, Mezopotamya Ajansı’nın (MA) Ankara bürosuna baskın düzenlendi.
Ajansın Ankara bürosunda polis araması devam ederken, MA ve JINNEWS muhabirlerinin bulunduğu eve de polislerce baskın düzenlendi.
MA’nın haberine göre; baskında, sekiz gazeteci evlerindeyken gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında MA Yazı İşleri Müdürü Diren Yurtsever İstanbul’da, muhabirler Zemo Ağgöz Ankara’da, Selman Güzelyüz Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, Hakan Yalçın Van’da, Emrullah Acar Şanlıurfa’da gözaltına alındı.
JINNEWS muhabirleri Habibe Eren ve Derya Ren Diyarbakır’da; Öznur Değer’se Mardin’de gözaltına alındı.