Demirtaş’tan gözaltına alınan gazetecilere destek: Özgür basın susturulamaz!

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı ile JinNews muhabirlerine destek verdi: “Özgür basın susturulamaz!”

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Ankara merkezli dokuz ilde düzenlenen ev baskınlarında Mezopotamya Ajansı (MA) Yazı İşleri Müdürü Diren Yurtsever, MA muhabirleri Deniz Nazlım, Selman Güzelyüz, Zemo Ağgöz, Berivan Altan, Hakan Yalçın, Emrullah Acar ve Ceylan Şahinli ile JINNEWS muhabirleri Habibe Eren ve Öznur Değer’in de aralarında olduğu 11 gazeteci gözaltına alınmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, gazetecilerin ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk edici içerikte haber yaptıkları’ iddiasıyla gözaltına alındığını açıklarken Mezopotamya Ajansı’nın ‘PKK’nın basın komitesi altında faaliyet’ yürüttüğünü savunmuştu.

Demirtaş, Twitter paylaşımında şunları yazdı: “Geçtiğimiz aylarda Diyarbakır’da gözaltına alınan gazeteciler, sansür yasası ve şimdi de Mezopotamya Ajansı ile JinNews’e yönelik bu kirli operasyon. Amaçları belli. Ama ne yaparlarsa yapsınlar sonuç da belli: Özgür basın susturulamaz!”