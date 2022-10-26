DİSK Basın-İş: Gazeteci Ağgöz’ün bebeği çıplak aramadan geçirildi

DİSK Basın-İş, dün 10 meslektaşıyla birlikte gözaltına alınan gazeteci Zemo Ağgöz’ün emzirmek için emniyete götürülen bebeğinin çıplak aramadan geçirildiğini belirterek uygulamayı kınadı.

Fotoğraf: DİSK

Ankara merkezli dokuz ilde düzenlenen ev baskınlarında Mezopotamya Ajansı (MA) Yazı İşleri Müdürü Diren Yurtsever, MA muhabirleri Deniz Nazlım, Selman Güzelyüz, Zemo Ağgöz, Berivan Altan, Hakan Yalçın, Emrullah Acar ve Ceylan Şahinli ile JINNEWS muhabirleri Habibe Eren ve Öznur Değer’in de aralarında olduğu 11 gazeteci gözaltına alınmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, gazetecilerin ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk edici içerikte haber yaptıkları’ iddiasıyla gözaltına alındığını açıklarken Mezopotamya Ajansı’nın ‘PKK’nın basın komitesi altında faaliyet’ yürüttüğünü savunmuştu.

Disk Basın-İş’in açıklamasındaysa gözaltına alınan Ağgöz’ün çocuğunun emzirme için götürüldüğü emniyette çıplak aramadan geçirildiği kaydedildi.

Açıklama şöyle: “Gözaltına alınan meslektaşımız Zemo Ağgöz’ün 45 günlük bebeği, emzirme için götürüldüğü emniyette çıplak aramadan geçirildi. Çıplak arama insanlık suçudur. Gazetecilik yaptığı için gözaltına alınan Ağgöz’e ve bebeğine yapılan bu uygulama kabul edilemez!”