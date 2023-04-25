Soylu, Diyarbakır merkezli ‘şafak operasyonu’nu şova çevirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aralarında gazeteci ve avukatların da olduğu Diyarbakır merkezli gözaltı operasyonunu, hazırlanan bir ‘propaganda filmi’yle paylaştı.

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Bugün Diyarbakır merkezli ‘şafak operasyonu’nda aralarında gazeteci, avukat ve siyasetçilerin de olduğu 21 ilde en az 128 kişi gözaltına alınmıştı. Baskınlarda üç bine yakın polisin görev aldığı öğrenilmişti.

HDP Sözcüsü Ebru Günay, operasyonun AKP ve MHP’nin seçimi kaybetme korkusuyla bağlantılı olduğunu belirterek, “14 Mayıs’ta hesap soracağız” demişti.

Soylu, söz konusu operasyonu hazırlanan ‘propaganda filmi’yle paylaşarak, şunları kaydetti:

“Dağda, şehirde her daim enselerindeyiz. Terör örgütüne finansman sağlayan, terör örgütü adına avukatlık yapan ve örgüte eleman sağlayanlara yönelik Diyarbakır merkezli 20 ilde yapılan şafak operasyonunda KCK/TDÖ’de faaliyet yürüten 128 şüpheli gözaltında. TEM Başkanlığımıza ve Diyarbakır Emniyetine teşekkürler.”