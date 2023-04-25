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Yaramazlara biraz batar!

Gazetecilere ‘şafak operasyonu’: Avukatlar da gözaltında

Mezopotamya Ajansı İmtiyaz Sahibi Ferhat Çelik, gazeteci Abdurrahman Gök ve Yeni Yaşam ile Xwebun gazetelerinin müdürleri Osman Akın’la Kadri Esen’in evlerine baskın düzenlendi. Aynı dosya kapsamında avukatların ve HDP’li siyasetçilerin evlerine de baskın düzenlendiği öğrenildi.

Fotoğraf: MA

Evlerde arama yapan polis, gazetecilere ait kitap ve bilgisayarlara el koydu.


Operasyon kapsamında birçok gazeteci ve siyasetçinin evlerine polis baskını yapıldığı öğrenildi.  Anadolu Ajansı, son dakika haberinde ‘terör operasyonu’nda 21 ilden 110 kişinin gözaltına alındığını geçti.

Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) açıklamasında ”Aynı dosya kapsamında üyelerimiz ile birlikte Diyarbakır Batman ve Urfa illerinden gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve yurttaşların da gözaltına alındığı bilgisine ulaştık” denildi.

MLSA: En az 20 avukat gözaltında

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) operasyon kapsamında en az 20 avukatın gözaltına alındığını bildirdi.

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