Gazetecilere ‘şafak operasyonu’: Avukatlar da gözaltında

ABD’de bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic’in mevduatları, 2023’ün ilk üç ayında yüzde 40,8 azalış gösterdi. First Republic Bank, 2023’ün ilk çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, bankanın gelirleri ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,4 azalışla 1,2 milyar dolara geriledi. First Republic Bank geçen yıl ilk çeyrekte 1,4 milyar […]