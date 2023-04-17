Diken

Yaramazlara biraz batar!

Diyarbakır’daki gazeteciler hakkında 10 ay sonra iddianame

Diyarbakır’da 15’i tutuklu 18 gazetecinin iddianamesini kabul eden Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, dosya incelemesinde ‘tutukluğa devam’ karar verdi. 

Görsel: Mezopotamya Ajansı

Diyarbakır savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Jinnews müdürü Safiye Alagaş, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eşbaşkanı Serdar Altan, Mezopotamya Ajansı editörleri Aziz Oruç ve Ömer Çelik, Xwebun Yazıişleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş, Zeynel Abidin Bulut, Mazlum Doğan Güler, İbrahim Koyuncu, Neşe Toprak, Elif Üngür, Abdurrahman Öncü, Suat Doğuhan, Remziye Temel, Ramazan Geciken, Lezgin Akdeniz ve Mehmet Şahin sekiz gün gözaltında tutulduktan sonra 16 Haziran’da tutuklanmıştı.


Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla yedi yıl altı ay ile 15 yıl arası değişen hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianameyi kabul eden Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Temmuz’a ilk duruşma için gün verdi.  

Mahkeme, dosya incelemesinde tutukluğa devam kararı verdi. 

Diyarbakır’da tutuklanan 16 gazetecinin tutukluluğuna devam kararı

Tutuklu meslektaşlarına destek için Ankara’da toplanan gazetecilere gözaltı

Basın meslek örgütleri, bir aydır tutuklu olan 16 gazeteci için buluştu

İstanbul-Diyarbakır gazetecilik hattı: Polis ablukası, dayanışma ve otobüste 43 saat

Diyarbakır’da sekiz gündür gözaltında tutulan 16 gazeteci tutuklandı

Gazeteciler Diyarbakır Adliyesi’nde: 16 gazeteci ve bir yurttaşa tutuklama talebi

SON HABERLER

Duygu Asena Roman Ödülü Arlin Çiçekçi’ye

Feminist hareketin kült ismi Duygu Asena’nın anısına verilen ‘Duygu Asena Roman Ödülü’ bu yıl ‘Servi Nine ve Üç Güzeller’ adlı romanıyla Arlin Çiçekçi’nin oldu.

Sinan Oğan soğana mani düzdü

Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Twitter hesabından “Oy ver Sinan Oğan’a, muhtaç olma kuru soğana” dedi.