Diyarbakır’daki gazeteciler hakkında 10 ay sonra iddianame

Diyarbakır’da 15’i tutuklu 18 gazetecinin iddianamesini kabul eden Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, dosya incelemesinde ‘tutukluğa devam’ karar verdi.

Görsel: Mezopotamya Ajansı

Diyarbakır savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Jinnews müdürü Safiye Alagaş, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eşbaşkanı Serdar Altan, Mezopotamya Ajansı editörleri Aziz Oruç ve Ömer Çelik, Xwebun Yazıişleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş, Zeynel Abidin Bulut, Mazlum Doğan Güler, İbrahim Koyuncu, Neşe Toprak, Elif Üngür, Abdurrahman Öncü, Suat Doğuhan, Remziye Temel, Ramazan Geciken, Lezgin Akdeniz ve Mehmet Şahin sekiz gün gözaltında tutulduktan sonra 16 Haziran’da tutuklanmıştı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla yedi yıl altı ay ile 15 yıl arası değişen hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianameyi kabul eden Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Temmuz’a ilk duruşma için gün verdi.

Mahkeme, dosya incelemesinde tutukluğa devam kararı verdi.