Diyarbakır’da sekiz gündür gözaltında tutulan 16 gazeteci tutuklandı

Geçtiğimiz hafta Diyarbakır’da gözaltına alınan 20 gazeteciden 16’sı sabaha karşı tutuklandı.

Diyarbakır’da, 8 Haziran’da Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Serdar Altan ve Jinnews müdürü Safiye Alagaş’ın da aralarında olduğu 20’si gazeteci 21 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan gazetecilerin dosyasına kısıtlılık kararı getirilmişti.

Gazeteciler uzatılan gözaltı süreleri sonrası dün adliyeye sevk edildi.

MLSA’nın bildirdiğine göre gazeteciler Aziz Oruç, Safiye Alagaş, Mehmet Ali Ertaş, Ömer Çelik, Serdar Altan, Neşe Toprak, Mehmet Şahin, Zeynel Abidin Bulut ve Elif Üngör, Remziye Temel, Suat Doğan, Lezgin Akdeniz ve İbrahim Koyuncu, sabaha karşı tutuklandı.