Gazeteciler Diyarbakır Adliyesi’nde: 12 gazeteciye tutuklama talebi

Diyarbakır’da gözaltına alınan 20 gazeteci adliyede: Şu ana kadar 12’si tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilirken JİNNEWS editörü Gülşen Koçuk adli kontrolle serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Gazeteciler Dayanışma Ağı

Diyarbakır’da, 8 Haziran’da Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Serdar Altan ve Jinnews müdürü Safiye Alagaş’ın da aralarında olduğu 20’si gazeteci 21 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan gazetecilerin dosyasına kısıtlılık kararı getirilmişti.

Gazeteciler uzatılan gözaltı süreleri sonrası bugün adliyeye sevk edildi.

MLSA Turkey’in aktardığına göre gazeteci Gülşen Koçuk adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Gazeteciler Aziz Oruç, Safiye Alagaş, Mehmet Ali Ertaş, Ömer Çelik, Serdar Altan, Neşe Toprak, Esmer Tunç, Mehmet Şahin, Zeynel Abidin Bulut ve Elif Üngör, Remziye Temel ve Suat Doğan ise tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Diğer gazetecilerin sorgusu devam ediyor.