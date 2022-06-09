Gözaltındaki gazetecilerden mesaj var: Yazmaya devam edeceğiz

Diyarbakır’da gözaltına alınan gazeteciler, Gülşen Koçuk ve Safiye Alagaş gönderdikleri mesajda her koşulda yazmaya ve konuşmaya devam edeceklerini söyledi.

Fotoğraf: Jinnews

Diyarbakır’da dün bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Jinnews bürosuna ve çok sayıda gazetecinin evine baskın düzenlendi. Baskında, ajansın haber müdürü Safiye Alagaş ve editör Gülşen Koçuk’un da aralarında olduğu en az 21 kişi gözaltına alındı.

Jinnews’in haberine göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan Alagaş ve Koçuk, avukatları aracılığıyla bir mesaj gönderdi.

‘Dayanışma bizi çok mutlu etti’

Bu operasyonla gazeteciler üzerinde suç ve suçluluk algısı oluşturmaya çalışıldığını söyleyen gazeteciler şunları kaydetti: “Bunun bir örneğini 2011 yılında ‘KCK’ adı altında yapılan operasyonla gördük. Nasıl ki o dönemde dava açıldıysa, benzerini bu süreçte de yapmaya çalışıyorlar. Çünkü bu bölgede yani Kürdistan’da yaşananları buradaki özgür basın anlatıyor. Muhalif ses yükseltenlerin hedef alındığını bir kere daha gördük.”

Dışarıda kendileri için dayanışmanın olduğunu ve bunu avukatlardan duyduklarında mutlu olduklarını ifade eden gazeteciler şöyle devam etti: “Özellikle böyle süreçlerde bu dayanışmanın olması bizi çok çok mutlu etti. Demek ki böyle büyüyeceğiz, dayanışma ile büyümeye devam edeceğiz diyoruz. Şu ana bakınca sürecin 2011 yılı ile nasıl tekrar ettiğini görüyoruz. Fakat her koşulda yazmaya ve konuşmaya devam edeceğiz.”