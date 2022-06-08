Diyarbakır’da gözaltına alınan gazeteci sayısı 20’ye yükseldi

Diyarbakır’da Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Serdar Altan ve Jinnews müdürü Safiye Alagaş’ın da aralarında olduğu en az 20 gazeteci gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Diyarbakır’da polisler, sabah saatlerinde çok sayıda gazetecinin evine baskın düzenledi.

Gözaltına alınanların isimleri şöyle: Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı Serdar Altan, JINNEWS Müdürü Safiye Alagaş, JINNEWS editörü Gülşen Koçuk, Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Aziz Oruç ile gazeteciler Ömer Çelik, Suat Doğuhan, Ramazan Geciken, Esmer Tunç, Neşe Toprak, Zeynel Abidin Bulut, Mazlum Doğan Güler, Mehmet Şahin, Elif Üngür, İbrahim Koyuncu, Remziye Temel, Mehmet Yalçın, Feynaz Koçuk, Mehmet Ali Ertaş, Lezgin Akdeniz ve Kadir Bayram.

Baskın sırasında gazetecilerin telefon ve kimi dijital materyallerine el konuldu.

Gözaltı sayısının artabileceği belirtiliyor.

MLSA Turkey’in aktardığına göre gazetecilerin yurt dışında yayın yapan televizyon kanallarına haber yapmaları gözaltılara gerekçe gösterildi.

Dosyaya kısıtlılık getirildi

Gözaltına alınan gazetecilerin dosyasına kısıtlılık kararı getirildi. Avukatların talep ettiği mahkeme kararı, savcılıkça “arama ve gözaltı faaliyetinin devam ettiği” gerekçesiyle reddedildi.