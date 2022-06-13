837 gazeteci ve 62 kurumdan ortak açıklama: Gözaltındaki meslektaşlarımızın yanındayız!

Diyarbakır’da gözaltına alınan 20 gazeteci için 837 basın mensubu ve 62 kurum ortak açıklama yayınladı: “Özgür basın susturulamaz: Gözaltındaki meslektaşlarımızın yanındayız!”
Diyarbakır’da, 8 Haziran’da Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Serdar Altan ve Jinnews müdürü Safiye Alagaş’ın da aralarında olduğu 20’si gazeteci 21 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan gazetecilerin dosyasına kısıtlılık kararı getirilmişti.
Gözaltına alınan 20’si gazeteci 21 kişi halen il emniyet müdürlüğünde tutuluyor. İki defa ek gözaltı süreleri verilen gazetecilerin mahkeme kararıyla gözaltı süreleri iki gün önce dört gün daha uzatıldı. Ek gözaltı süresiyle birlikte gazeteciler, 16 Haziran’a kadar emniyette tutulabilecek. Birçoğu tek kişilik hücrede tutulan gazetecilerin dosyalarındaki kısıtlılık kararı ise sürüyor.
Ermenice, İngilizce, Kürtçe ve Türkçe yayınlanan ortak açıklama şöyle:
“Biz aşağıda imzası bulunan basın meslek kurumları ve gazeteciler, 8 Haziran Çarşamba günü Kürt gazetecilerin, basın emekçilerinin polis baskınlarıyla gözaltına alınmasını amasız, fakatsız kınıyoruz.
Hukuk, adalet, eşitlik, özgürlük, demokrasi iddiası olan ve geleceğin Türkiye’sine hazırlık yapma niyetinde olan başta muhalefet olmak üzere, herkesi ayrımsız bir şekilde gözaltındaki meslektaşlarımızla dayanışmaya ve iktidar şiddetinin karşısında tavır almaya davet ediyoruz.
Yargı mensuplarını da iktidarın hukuksuzluklarına, zorbalıklarına alet olmamalarını, basın ve ifade özgürlüğü için evrensel hukuk ölçüleri içinde hareket etmelerini ve gözaltında tutulan gazetecileri biran önce serbest bırakmaya çağırıyoruz.
Ayrıca, uluslararası basın kuruluşlarından, gazetecilerden, hak örgütleri ve savunucularından Türkiye’de basın özgürlüğünün gelişimi için bizlerle dayanışmayı ve gazetecilerin uğradıkları baskılara karşı harekete geçmelerini bekliyoruz.
Basın ve ifade özgürlüğüne vurulan kelepçe, Meclis’te hazırlığı yapılan yeni sansür yasasıyla perçinlenmek istenirken; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturma gerekçesiyle Kürt gazetecilerin gözaltına alınması; basın özgürlüğüne darbedir.
Biz, meslektaşlarımıza tanığız. Büyük bir özveriyle halkların haber alma hakkı için çalışan özgür basın geleneği açısından bu baskı ve yıldırma politikaları tanıdık olsa da, bu operasyonlara ve yıldırma politikalarına alışmayacağız.
Gözaltında tutulan Kürt gazeteciler hemen serbest bırakılsın! Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı Serdar Altan, JINNEWS Müdürü Safiye Alagaş, JINNEWS editörü Gülşen Koçuk, Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Aziz Oruç, Xwebûn Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş, Ömer Çelik, Suat Doğuhan, Ramazan Geciken, Esmer Tunç, Neşe Toprak, Zeynel Abidin Bulut, Mazlum Doğan Güler, Mehmet Şahin, Elif Üngür, İbrahim Koyuncu, Remziye Temel, Mehmet Yalçın, Abdurrahman Öncü, Lezgin Akdeniz, Kadir Bayram ve Feynaz Koçuk serbest bırakılsın!”
İmzacı gazeteciler:
A.Vahap Taş
Abdulbaki Altan
Abdullah Çetin
Abdullah Idiğ
Abdurrahim Durmuş
Abdurrahman Gök
Abid Kar
Adar Bozaner
Adnan Bilen
Ahin Aslan
Ahmed Kerkuki
Ahmet Ayva
Ahmet Güneş
Ahmet Kanbal
Ako Mecid
Ali Abaday
Ali Abbas Yılmaz
Ali Çelik
Ali Ergül
Ali Özserik
Ali Salih
Ali Tiwêceri
Ali Velioğlu
Aliye Gümüş
Alpaslancepni
Altan Sancar
Amanc Werti
Amed Kazım Haşim
Amine Demir
Amir Şengali
Anıl Olcan
Ans Boersma
Arafat dayan
Aram Hadi
Aram Qeredaxi
Aras İbrahim
Arat Barış
Ardıl Batmaz
Argeş Şengali
Arif Aslan
Arif Bulut
Arif Koşar
Arjin Bêsta
Arjin Dilek Öncel
Armağan Kargılı
Armanç Bekir
Armanç Herekol
Arzu Demir
Aslan Aslan
Aslı Uluşahin
Aso Teymur
Atakan Başpehlivan
Atakan Sönmez
Avan Nadir
Avşin Leyla Özgür
Aydın Bolkan
Aydın Öztürk
Aydın Yıldız
Aydin Bolkan
Ayhan Erkmen
Ayhan Ongun
Aylin hacaloğlu
Aynur Gezgör
Aynur Tekin
Aysel Hacı
Aysel Işık
ayşe düzkan
Ayşe Hür
Ayşe Oyman
Ayşe polat
Ayşe Yıldırım
Ayşe Yüksel
Ayşegül Başar
Ayşegül Doğan
Ayşegül Karakülhancı
Ayşegül Oğuz
Ayşen Güven
Ayşenur Dilan Karademir
Ayşenur Önal
Ayten Akgün
Azad Kaya
Azad Özkeskin
Azat Taşkın
B.Akif Can
Bahadır Özgür
Bahar Bal
Bahar Kılıçgedik
Bahar Ünlü
Bala Ako
Barış Altıntaş
Barış Boyraz
Barış Kop
Başak Canda
Bawer Murmur
Bayram Balcı
Bedri Adanır
Bekir Avcı
Bekir Güneş
Berfin EMEKTAR
Berhem Ahmed
Berhem Latif
Beritan Canözer
Beritan Elyakut Geçiken
Bêrîtane Sert
Bêrivan Eli
Berivan Eminoğlu
Berivan Kutlu
Bêrivan Şaho
Bêrivan Şengal
Bêrivan Tunç
Besna Daşçı
Betül Memiş
Bêxal Qadir
Beyza Kural
Bilal Gezer
Bilal Güldem
Binayi İzedin
Binayi Ömer
Bircan Değirmenci
Birkan Bulut
Birwa Esed
Biryar Efrin
Bişar Durgut
Botan Germiyani
Botan Koçer
Burcu Gizem Alaylı
Burçin Tetik
Burhan Anık
Buse Özsümer
Bülent Korucu
Büşra Taşkıran
Cahit Mervan
Cahit Özbek
Canan Coşkun
Canan onurer
Candan E.
Candan Yıldız
Cansu Pişkin
Cansu Timur
Cebrail Akrslan
Cekdar Kaya
Celal Başlangıç
Cem Bahtiyar
Cem Gurbetoğlu
Cemil Oğuz
Cemil Uğur
Ceren Bayar
Ceren Ceylan
Cevheri Güven
Ceyhun Dönmez
Ceylan Şahinli
Ceylan Ülgen
Cihan Ölmez
Cilan Şengal
Cotyar Qadir
Cudi Şengali
Cuma Gezgör
Cutyar Qadir
Cüneyt Yavuz
Çağdaş Kaplan
Çetin Altun
Çetin Kurşun
Çiğdem Akbayrak
Çoman Osman
Daban Eyub
Damla Dabis
Dana Helebceyî
David Vergili
Davut Uçar
Debbie Bookchin
Delal Akyüz
Deniz Deman
Deniz Tekin
Dersim Botan
Derya Cengiz
Derya Kap
Derya Mihemed
Derya Okatan
Derya Ren
Devran Toptaş
Devrim Demir
Devrim Şahiner
Dılşa Yalçınkaya
Dicle Baştürk
Dicle Müftüoğlu
Dicle Sümer
Dicle Yıldızgörer
Dilan Babat
Dilan Çiçek
Dilan Karaman
Dilek Aykan
Dilek Daplan
Dilek Odabaş Bakır
Dilek Omaklılar
Dilek Şen
Dilek Yılmaz
Dilgeş Ruvanas
Dilşad Seyid Ali
Dilşad Xoşnaw
Dilxweş Xalitî
Dindar Karataş
Diren Keser
Diren Yurtsever
Diyar Çetedir
Djiyar Dersim
Doğan Güzel
Doğan Kaynak
Doğan Özgüden
Dr. Newzad Sidiq Mihemed
Durket Süren
Duygu Bozkurt
Duygu Erol
Duygu Köseoğlu
Ebdula Goran
Ebru Apalak
Ebubekir Hisen Heme
Ece Aydın
Ece Koçak
Ece Temelkuran
Eda Aktaş
Edip Demir
Efekan Akyüz
Ehmed Zerdeşt
Elfesya Nas
Eli Difa
Eli Pir
Eli Talib
Elif Akgül
Elif Büyüköztürk
Elif Çakır
Elif Çetiner
Elif Çetiner
Elif Ünal
Elîxan Loran
Emel Vural
Emin Buluttekin
Emine akın
Emir Mihemed
Emir Oruç
Emira Simoqi
Emre Caka
Emre Orman
Emrullah Acar
Emrullah Acar
Ender İmrek
Enes Cansever
Enes Sezgin
Ensar Özdemir
Ercan İpekçi
Erdal Kaya
Erdi Tütmez
Erdinc Ergenc
Erdoğan Alayumat
Erdoğan Zamur
Erem Kansoy
Eren Siverek
Ergin Çağlar
Erhan Başyurt
Erhan Şeker
Erkan Mihemed
Ersin Özgül
Ertuğrul Kürkçü
Ertuğrul Mavioğlu
Ertürk Yılmaz
Ertürk Yılmaz
Esin İleri
Esma Yılmaz
Esra Açıkgöz
Esra Çiftçi
Esra Soybir
Evin Aratemur
Evin Nesrin
Evin Zenda
Evindar Süren
Evrim Kepenek
Eylem Emel Yılmaz
Eylem Nazlıer
Eylem Sürmeli Çiçek
Eylül Nazlier
Eyub Eli
Eyyüp Demir
Êzdîn Şengali
Ezgi Özer
Eziz Köylüoğlu
Ezo Özer
F. Cengiz Erdinc
Fadıl Öztürk
Fahrettin Kılıç
Farqin Kara
Faruk Arhan
Faruk Balıkçı
Faruk Bozkurt
Faruk Şehir
Fatih Polat
Fatma Ay
Fatma Comlek
Fatma Çelik
Fatma Kızılöz
Fatma TAŞLI TUNÇ
Fehim Işık
Fehim Taştekin
Felemez Askan
Ferat Mehmetoğlu
Ferhat Çelik
Ferhat Ertaş
Ferhat Gürgen
Ferhat Yaşar
Ferid Demirel
Ferit Karabut
Ferman Mihemed
Fethullah Özmen
Feyzullah Tunç
Fırat Bulut
Fırat Can Arslan
Fırat Topal
Fikran Kekilli
Firdevs Akan
Fréderike Geerdink
Fuat Kav
Fuat Yaşar
Fuat Yaşar
Furkan Kayacık
Füsun Erdoğan
Füsun özlen
Galip Deniz Altınay
Gamze Şimşek
Gamzegül kızılcık
Gazal Bayram
Gençağa Karafazlı
Goran Ali
Gökçer Tahincioğlu
Gökhan Altay
Gökhan Kaya
Gökhan Türkoğlu
Gözde Çağrı Özköse
Gözde Demirbilek
Gulan Çağın Kaleli
Gurbet Ercan
Gül Yılmaz
Gülcan Dereli
Güler Yıldız
Gülistan Dursun
Gülistan Tara
Güliz Vural
Gülnuş ergül
Gülseren Tutal
Gülsün Altan
Gülşen Sincar
Gülşen uslu
Günay aslan
Günay Fırat
H. Hüseyin Tahmaz
H. Yekta Eren
Habibe Eren
Habil Tarhan
Haci Bayram
Hadi Culo Meri
Hadî İlyas
Hakan Türkmen
Hakkı Boltan
Hakkı özdal
Hale Gönültaş
Halil Baysoy
Halil Şengali
Haluk Kalafat
Hamdullah Yağız Kesen
Hamza Özkan
Hande Taş
Hasan Akbaba
Hasan Akbaş
Hasan Berdibek
Hasan Cemal
Hasan Cücük
Hasan Duman
Hasan Yılmaz
Hasip Yanlic
Hasret Gültekin Kozan
Hatice Demir
Havar Derya
Hawjin Şwane
Hawjin Xerib
Hawkar İzet Mike
Hawrê Kirêkar
Hayri Demir
Hekim Coşkun
Helgurd Binarî
Helim Barin
Hêmin Hesen
Hêmin Mamend
Hendirên Hewrami
Herêm Qadir
Hêro Behadin
Hesen Emo
Heval Dılbıhar
Heval Mihemed
Hidayet İbrahim
Hikmet Adal
Hikmet Erden
Hilal Köse
Hilmi Mıynat
Hiva Selah
Hiwa Ehmed
Hiwa Reuf
Hiwa Xoşnaw
Hülya Baytur
Hüseyin Altürk
Hüseyin Aykol
Hüseyin Doğan
Hüseyin Kalkan
Ibrahim Bulak
Ishak Karakaş
İbrahim Aslan
İbrahim Çoşkun
İbrahim Esen
İbrahim Ezidi
İbrahim Varlı
İdris Gürmez
İdris Kara
İdris Sayılğan
İdris Yayla
İhsan Kaçar
İlham Bakır
ilhami Buldan
İmran Daşkaya
İnci Hekimoğlu
İnci Tuğsavul
İrem Yıldız
İrfan Aktan
İrfan Tunççelik
İsa Uğur Erdoğan
İskender sezek
İsmet Aslan
İsmet Konak
İsmet mikailoğulları
İsra Mehmud
Jessica Worthington
Jina İsmail
Jiyan aydın
Jiyan Pîran
Kaan Özbek
Kadir Can
Kadrî Esen
Kamil Murat demir
Kamil Umer
Karin Karakaşlı
Karokh kamaran
Karox Kameran
Karwan Heme
Karwan Hewrami
Karwan Mehmud
Karwan Salar
Karwaz Heme
Karzan Eli Osman
Karzan Kelhuri
Karzan Qadir
Kazım Kızıl
Kemal Alkaş
Kemal Avcı
Kemal Çoman
Kemal Göktaş
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Kemal Rauf
Kemal Resul
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M. Ender Öndeş
M. İrem Afşin
M. Sıddık Damar
M.Emin Demir
Maaz İbrahimoğlu
Mahmut Akpınar
Mahmut Altıntaş
Mahmut Bozarslan
Mahmut Oral
Mahmut Sönmez
Mahsum Rençber
Mahsun Budak
Marta Sömek
Marwan Ezidi
Mazhar Gunbat
Mazlum Bucuka
Mazlum Dikmen
Mazlum Polat
Mazlum Vesek
Medine Gümüş
Medya Üren
Meghan Bodette
Mehmet Ali Yalçın
Mehmet Aslan
Mehmet Efe Çaman
Mehmet Emin Akgün
Mehmet Erol
Mehmet Faruk Çelik
Mehmet Güleş
Mehmet Karaman
Mehmet Kızmaz
Mehmet Kubilay
Mehmet Şah oruç
Mehmet Yazıcı
Mehmet Zeki Çiçek
Mehmet Zeki Kaya
Mehveş Evin
Mekin Kılıç
Melek Avcı
Melek yüksel
Melike Aydın
Melike Ceyhan
Melisa Ay
Meltem Oktay
Merdan Berk
Merve Erol
Merwan Özdemir
Merwan Xidir
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Metin Sever
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Mihemed Babani
Mihemed Ciburi
Mihemed Mehud
Mir Ali Koçer
Miradê Lawê Perêxanê
Miran Mihemed
Mizgin Marinos
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Muhittin Coban
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Ragip Zarakolu
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Recep Karadoğan
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Redu Dijle Aydın
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Remzi Budancir
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Renc Azad Efendi
Rencder Girwai
Rênwar Necim
Revşen Bayar
Reyhan Hacıoğlu
Reza Mençuheri
Rezzan Bayram
Rizgar Çelê
Rizo Xerzî
Rohat emekći
Rojbin Deniz
Rojda Aydın
Rojda Oğuz
Rojhat bilmez
Rojin Altay
roni Nasır Kaya
Ronida Durmuş
Ruken Asmin
Ruken Demir
Ruken Polat
Ruken Tuncel
Ruşen Takva
Saban Ercağ
Sabiha Temizkan
Safiye Akdağ
Saim ( Sami) Yilmaz
Sakar Erselan
Salih Sertkal
Salim David
Salim Şengali
San Nermin
Saniye Alphan
Sara Tunç
Sarah Glynn
Seda Çakır
Seda Öz
Seda Taşkın
Sedat Aydın
Sedat Yılmaz
Sedun Qirani
Selah Xidir
Selam Berbes
Selami Aslan
Selami Gürel
Selda MANDUZ
Selman Çiçek
Selman Güzelyüz
Selman keleş
Sema Çağlak
Semahi aydın
Seman Şahabi
Semir Seid
Semra Çelebi
Semra Turan
Sena Qiranî
Seran Vreskala
Serap Ergin
Serçin Salih
Serdem Silo
Seren Sabuncu
Serfiraz ulaş
Serhat Alan
Serhat sezgin
Serkan Demirel
Serpil Ünal
Sevda Aydın
Sevda Karaca
Sevgim Denizaltı
Seyhan Avşar
Sezgin Kartal
Sibel Yükler
Sinan Aygül
Sinur Rehman
Sipan Dağdeviren
Songül Karadeniz
Soran İbrahim
Soran Mihemed
Sozyar Eli
Steve Sweeney
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Suat Özalp
Sultan Eylem Keleş
Suphiye Ceren Daşgın
Suzan Demir
Şahin Artan
Şahperi Alphan
Şayî Aram
Şehriban Aslan
Şehriban kıraç
Şenay Aydemir
Şenay Bilik Yıldırım
Şengün Kılıç
Şerif Karataş
Şêrko Kanîwar
Şeyma Ehmed
Şikan Bêstûn
Şilal Odabaşı
Şine Fayeq
Şinyar Bayiz
Şirin Çavuş
Şirin Çınar
Şirin Seçkin
Şiwan Xurşid
Şiyar Güldiken
Şiyar Kara
Şükrü Fendioğlu
Şükrü Yıldız
Tanju Tariz
Tarık Toros
Tariq Fatih
Tekoşin tekin
Temel Demirer
Terze Ali
Tewar Adil
Timur Soykan
Tirife Hesen
Tolga Balcı
Tuba Çameli
Tuğba Baykal
Tuğçe Tatari
Tuğçe Yılmaz
Tuğrul Eryılmaz
Tunca Öğreten
Turgut Dedeoğlu
Tülay Yer Çelik
Twana Mistefa
Ubeydullah Serhildan Andan
Ulaş Güldiken
Umêd Beroşki
Umut Ergüven
Umut Taştan
Ümit Kıvanç
Ümit yıldırım
Vedat İrin
Vedat Örüç
Vedat Yeler
Veysel Ayhan
Veysel Ok
Wahdet Uçar
Wehbi Demir
Werzêr Serdar
Weysi Tali
Wirya Fetah
Xalid Xelil
Xelîl Şengali
Xeyri Umer
Xirê Şengal
Xurbet Tali
Yadigar Aygün
Yağmur Kaya
Yakup Demir
Yasar Aydın
Yasemin Çongar
Yasin Kobulan
Yaşar Aynacı
Yaşar Eroğlu
Yaşar Güven
Yekta Zankırtlı
Yetvart Danzikyan
Yıldırım Türker
Yıldız Tar
Yunus Emre Demir
Yunus Muratakan
Yusuf Boyraz
Yusuf Demir
Yusuf Erdoğan
Yusuf şeker
Yücel Göktürk
Yüksel Genç
Zagros Mihemed
Zale Karademir
Zana Kaya
Zanko Serdar
Zanyar Behadin
Zekeriya Gözüpek
Zemo Ağgöz
Zeynep Cap
Zeynep Durgut
Zeynep Kuray
Zeynep Yüncüler
Zinar Kara
Zinar Şengali
Zübeyde Sarı
Zülâl Koçer
İmzacı kurumlar:
1+1 Express
Alevinet
Amed Radyo TV
Amidart
Atılım Gazetesi
Basın ve Hukukta Hakikatleri Araştırma Derneği
Bolu Medya 14 Gazetesi
Botan International
BirGün
Bitlis Gazeteciler Cemiyeti
Destar- Kürtçe Edebiyat Dergisi
Dicle Fırat Gazeteciler Derneği
DİSK BASIN-İŞ
Dobra Haber Ajansı
Doz Media
Etkin Haber Ajansı (ETHA)
Gazetecilikte Kadın Koalisyonu / Coalition For Women In Journalism
Gazete Emek
Gazete Fersude Kolektifi
Gazete Karınca
Gazete Ninova
Gazete Praksis
Haberin Var Mı İnisiyatifi
Haber-Sen Amed Şubesi
İleri Haber
İnfo-Türk
International Journalists Association e.V.
IPS İletişim Vakfı / bianet
Jailed Journos Platformu
Jineps gazetesi
Jinnews
Jiyan Haber Ajansı
KanalAda Tv
kaosGL.org
Kapsül
Karşı Mahalle
KASED
Kovara Destar a Wêjeyî
Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği(MLSA)
Megafon TV
Mezopotamya Ajansı
Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu
Mojust International Foundation
Morning Star/Journalists for Democracy in Turkey and Kurdistan
Mücadele Birliği gazetesi
On Bir Meridyen Media
Ötekilerin Gündemi
Özgür Gelecek
P24 Bağımsız Gazetecilik Derneği
PİRHA
Sendika.org
Siyamed Basın Yayın
SwedenPen
T24
The TRuth Megazine
Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Diyarbakır Temsilciliği
Xwebûn
Velvele.net
Vera Kassel e.V.
Yeni Demokrasi
Yeni Yaşam