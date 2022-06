837 gazeteci ve 62 kurumdan ortak açıklama: Gözaltındaki meslektaşlarımızın yanındayız!

Diyarbakır’da gözaltına alınan 20 gazeteci için 837 basın mensubu ve 62 kurum ortak açıklama yayınladı: “Özgür basın susturulamaz: Gözaltındaki meslektaşlarımızın yanındayız!”

Fotoğraf: Gazeteciler Dayanışma Ağı

Diyarbakır’da, 8 Haziran’da Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Serdar Altan ve Jinnews müdürü Safiye Alagaş’ın da aralarında olduğu 20’si gazeteci 21 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan gazetecilerin dosyasına kısıtlılık kararı getirilmişti.

Gözaltına alınan 20’si gazeteci 21 kişi halen il emniyet müdürlüğünde tutuluyor. İki defa ek gözaltı süreleri verilen gazetecilerin mahkeme kararıyla gözaltı süreleri iki gün önce dört gün daha uzatıldı. Ek gözaltı süresiyle birlikte gazeteciler, 16 Haziran’a kadar emniyette tutulabilecek. Birçoğu tek kişilik hücrede tutulan gazetecilerin dosyalarındaki kısıtlılık kararı ise sürüyor.

Ermenice, İngilizce, Kürtçe ve Türkçe yayınlanan ortak açıklama şöyle:

“Biz aşağıda imzası bulunan basın meslek kurumları ve gazeteciler, 8 Haziran Çarşamba günü Kürt gazetecilerin, basın emekçilerinin polis baskınlarıyla gözaltına alınmasını amasız, fakatsız kınıyoruz.

Hukuk, adalet, eşitlik, özgürlük, demokrasi iddiası olan ve geleceğin Türkiye’sine hazırlık yapma niyetinde olan başta muhalefet olmak üzere, herkesi ayrımsız bir şekilde gözaltındaki meslektaşlarımızla dayanışmaya ve iktidar şiddetinin karşısında tavır almaya davet ediyoruz.

Yargı mensuplarını da iktidarın hukuksuzluklarına, zorbalıklarına alet olmamalarını, basın ve ifade özgürlüğü için evrensel hukuk ölçüleri içinde hareket etmelerini ve gözaltında tutulan gazetecileri biran önce serbest bırakmaya çağırıyoruz.

Ayrıca, uluslararası basın kuruluşlarından, gazetecilerden, hak örgütleri ve savunucularından Türkiye’de basın özgürlüğünün gelişimi için bizlerle dayanışmayı ve gazetecilerin uğradıkları baskılara karşı harekete geçmelerini bekliyoruz.

Basın ve ifade özgürlüğüne vurulan kelepçe, Meclis’te hazırlığı yapılan yeni sansür yasasıyla perçinlenmek istenirken; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturma gerekçesiyle Kürt gazetecilerin gözaltına alınması; basın özgürlüğüne darbedir.

Biz, meslektaşlarımıza tanığız. Büyük bir özveriyle halkların haber alma hakkı için çalışan özgür basın geleneği açısından bu baskı ve yıldırma politikaları tanıdık olsa da, bu operasyonlara ve yıldırma politikalarına alışmayacağız.

Gözaltında tutulan Kürt gazeteciler hemen serbest bırakılsın! Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı Serdar Altan, JINNEWS Müdürü Safiye Alagaş, JINNEWS editörü Gülşen Koçuk, Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Aziz Oruç, Xwebûn Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş, Ömer Çelik, Suat Doğuhan, Ramazan Geciken, Esmer Tunç, Neşe Toprak, Zeynel Abidin Bulut, Mazlum Doğan Güler, Mehmet Şahin, Elif Üngür, İbrahim Koyuncu, Remziye Temel, Mehmet Yalçın, Abdurrahman Öncü, Lezgin Akdeniz, Kadir Bayram ve Feynaz Koçuk serbest bırakılsın!”

