Diyarbakırda gazetecilerin gözaltı süresi iki gün uzatıldı

Diyarbakır’da gazetecilerin gözaltı süresi iki gün daha uzatıldı. Gerekçeyse soruşturmayla ilişkili hakkında yakalama kararı bulunanların hala yakalanamamış olması.

Fotoğraf: Gazeteciler Dayanışma Ağı

Diyarbakır’da Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Serdar Altan ve Jinnews müdürü Safiye Alagaş’ın da aralarında olduğu 20’si gazeteci 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltı süresi aynı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunanlar yakalanamadığı için uzatıldı. Aynı zamanda gazetecilerin çalıştıkları yapım şirketlerinde aramanın devam etmesi de sürenin uzatılmasına gerekçe gösterildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde tekli hücrede tutulan gazetecilerin dosyalarındaki kısıtlılık kararıysa devam ediyor.

Şırnak Barosu ve İHD’den tepki

Şırnak Barosu gazetecilerin gözaltına alınmasını ‘haber alma özgürlüğüne darbe’ olarak nitelendirdi: “Demokratik sistemde, farklı düşüncelerin ifade edilmesi özgürlüğü bir lütuf değil zorunluluktur. Bu bağlamda demokratik devletin bir görevi de farklı fikirlerin örgütlenmesine olanak tanımak ve özgürce ifade edilebilmelerini temin etmektir. Konjonktürel olarak kendi bilgileri dışında toplumun farklı bilgilere ulaşabilmesinin engellenmesi amacıyla yapılan bu operasyonlar, yurttaşın haber alma özgürlüğüne vurulabilecek en büyük darbedir.”

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan da gazeteciliğin suç olmadığını söyledi: “Gazetecilik kamusal bir hizmettir. Özellikle Kürt kentlerinde burada olup biten bütün olayları Türkiye ve dünyaya aktaran gazetecilerdir. Halkın haber alma hakkının bu şekilde yok sayılması kabul edilemez.”