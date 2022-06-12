Diyarbakır’da beş gündür gözaltında tutulan 20 gazetecinin gözaltı süresi dört gün daha uzatıldı.

Fotoğraf: Gazeteciler Dayanışma Ağı

Diyarbakır’da, 8 Haziran’da Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Serdar Altan ve Jinnews müdürü Safiye Alagaş’ın da aralarında olduğu 20’si gazeteci 21 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan gazetecilerin dosyasına kısıtlılık kararı getirilmişti.

Birçoğu tek kişilik hücrede

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, gözaltına alınan 20’si gazeteci 21 kişi halen il emniyet müdürlüğünde tutuluyor. İki defa ek gözaltı süreleri verilen gazeteciler, dün adliyeye çıkarılarak mahkeme kararıyla gözaltı süreleri dört gün daha uzatıldı. Ek gözaltı süresiyle birlikte gazeteciler, 16 Haziran’a kadar emniyette tutulabilecek. Birçoğu tek kişilik hücrede tutulan gazetecilerin dosyalarındaki kısıtlılık kararı ise sürüyor.

Gözaltında tutulan 20’si gazeteci 21 kişinin isimleri şöyle: Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı Serdar Altan, Xwebûn Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Ertaş, JİNNEWS Müdürü Safiye Alagaş, JINNEWS editörü Gülşen Koçuk, Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Aziz Oruç, gazeteciler Ömer Çelik, Suat Doğuhan, Ramazan Geciken, Esmer Tunç, Neşe Toprak, Zeynel Abidin Bulut, Mazlum Doğan Güler, Mehmet Şahin, Elif Üngür, İbrahim Koyuncu, Remziye Temel, Mehmet Yalçın, Abdurrahman Öncü, Lezgin Akdeniz, Kadir Bayram ve Feynaz Koçuk.