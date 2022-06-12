Demirtaş’tan gözaltındaki 20 gazeteci için çağrı: Gazetecilik suç değildir

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’da beş gündür gözaltında tutulan 20 gazetecinin serbest bırakılması için mesaj yayınladı.

Fotoğraf: Gazeteciler Dayanışma Ağı

Diyarbakır’da, 8 Haziran’da Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Serdar Altan ve Jinnews müdürü Safiye Alagaş’ın da aralarında olduğu 20’si gazeteci 21 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan gazetecilerin dosyasına kısıtlılık kararı getirilmişti.

Demirtaş, Twitter üzerinden gazetecilerin fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı: “Gazetecilik suç değildir. Özgür basın emekçileri onurumuzdur, derhal serbest bırakılmalıdırlar.”

Gazetecilik suç değildir. Özgür basın emekçileri onurumuzdur, derhal serbest bırakılmalıdırlar. pic.twitter.com/3MyGJJDyTV — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) June 12, 2022

Gözaltına alınan 20’si gazeteci 21 kişi halen il emniyet müdürlüğünde tutuluyor. İki defa ek gözaltı süreleri verilen gazetecilerin mahkeme kararıyla gözaltı süreleri dün dört gün daha uzatıldı. Ek gözaltı süresiyle birlikte gazeteciler, 16 Haziran’a kadar emniyette tutulabilecek. Birçoğu tek kişilik hücrede tutulan gazetecilerin dosyalarındaki kısıtlılık kararı ise sürüyor.