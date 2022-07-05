Tutuklu meslektaşlarına destek için Ankara’da toplanan gazetecilere gözaltı

Diyarbakır’da tutuklanan 16 Kürt gazeteci için Ankara’da Ulus Meydanı’nda basın açıklaması düzenlemek isteyen gazetecilere izin vermeyen polis, gazeteci Sibel Yükler ve Deniz Nazlım’ı gözaltına aldı. Polis ayrıca gazeteci Eren Güven’in kamerasını kırdı.

Gazeteciler sekiz gün gözaltında tutulduktan sonra tutuklanmıştı. Bunu protesto etmek isteyen gazeteciler gözaltına alındı.

Gazeteciler, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği ve Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu’nun çağrısıyla Ankara’da Ulus Atatürk Anıt’ı önünde bir araya gelmek istedi.

Gazetecilerin bir araya gelmesine dahi izin vermeyen polis, doğrudan müdahale etti.

Basın açıklaması düzenlemek isteyen gazetecileri engelleyen polis, Mezopotamya Haber Ajansı Haber Şefi Deniz Nazlım ve gazeteci Sibel Yükler’i gözaltına aldı.

Pir Haber Ajansı muhabiri Eren Güven’in kamerası da müdahale sırasında polisler tarafına kırıldı.

Polis ayrıca arkadaşlarının gözaltına alınmasına itiraz eden gazetecilerinse alana girmesine izin vermedi.

Gazeteciler bunun üzerine DİSK Basın-İş Ankara Şubesi’ne giderek basın açıklaması yapma kararı aldı.

DİSK Basın-İş yazılı açıklamasında dayanışmaya çağırdı.