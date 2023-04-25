Demirtaş, Soylu’nun ‘gözaltı şovu’na tek kişilik fotoğrafla yanıt verdi

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Diyarbakır merzkezli ‘şafak operasyonu’nu şova dönüştürmesine fotoğrafla yanıt verdi.

Bugün Diyarbakır merkezli ‘şafak operasyonu’nda aralarında gazeteci, avukat ve siyasetçilerin de olduğu 21 ilde en az 128 kişi gözaltına alınmıştı. Baskınlarda üç bine yakın polisin görev aldığı öğrenilmişti.

Soylu, bu kalabalık polis görüntüsü üzerine eklenmiş müzikle hazırlanmış ‘propaganda filmi’ni paylaştı. Buna Demirtaş ve HDP’den tepki geldi.

Bir kadının, polis ablukası altında zafer işareti yaparak gözaltılara tepki göstermesine ait fotoğrafı paylaşan Demirtaş, şunları kaydetti:

“Bu kadar prodüksiyonla boş kalabalık yapma Kirli! Bak prodüksiyon yok ve bir tek kişi, senin gibileri siyaset sahnesinden silmek için yeter de artar bile. Ez qurbana tilîyên te, dayê. (Parmaklarına kurban anne)”

Bu kadar prodüksiyonla boş kalabalık yapma Kirli!



Bak prodüksiyon yok ve bir tek kişi, senin gibileri siyaset sahnesinden silmek için yeter de artar bile.



Ez qurbana tilîyên te, dayê. https://t.co/Fks8nogmdQ pic.twitter.com/fS0sLdXQOi — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) April 25, 2023

HDP’nin de tepkisi de şöyle: “Suç İşleri Bakanı; çevirdiğin film-fırıldaklarla halkın tercihlerini ve değişim iradesini engelleyemezsin. Hukuksuzluğunun, darbeciliğinin filmini çekmişsin çekmesine de herkes senin mafyayla ve çetelerle çevirdiğin filmleri de çok iyi biliyor.”