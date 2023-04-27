Skandal dolandırıcılık: Fatih Terim adliyedeydi

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CANAN COŞKUN

Denizbank’ın bir şube müdürünün dolandırıcılıktan tutuklandığı soruşturmada Arda Turan ve Emre Belözoğlu’nun ardından bugün de Fatih Terim adliyeydi.

Terim avukatıyla birlikte sabah saatlerinde Çağlayan Adliyesi’ne gitti.

Terim, hem Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz’la hem soruşturmayı yürüten savcı Ebru Baran Celep’le görüştü.

Avukatı Terim’in ifade vermediğini, bilgilendirme amaçlı görüşmeler yaptığını söyledi.

Diken’in edindiği bilgiye göre Terim önümüzdeki günlerde müşteki sıfatıyla ifade vermek ve ‘delil’ sunmak üzere yeniden adliyeye gidecek.

Emre Belözoğlu ve Arda Turan’ın ifadeleri

25 Nisan’da da Emre Belözoğlu ve Arda Turan, soruşturmayı yürüten savcıya mağdur sıfatıyla ifade vermişti.

Diken’in öğrendiğine göre Arda Turan son altı ayda 7,5 milyon dolarının, Emre Belözoğlu ise bir buçuk ayda 4,2 milyon dolarının dolandırıldığını söylemişti. Avukatları, iki ismin savcıya ‘delil‘ de sunduğunu aktarmıştı.

Kaldırılan haber

Fotoğraf: AA

Sabah gazetesinin internet sitesinde 26 Nisan sabahı çıkan bir habere göre eski Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan ve Emrah Çolak (yine eski Galatasaraylı futbolcu Emre Çolak’ın kardeşi) aynı savcıya mağdur sıfatıyla ifade vermişti.

Habere göre Selçuk İnan, Erzan’a 4 milyon dolar verip 1,5 milyon dolarını geri alamadığını, Emre Çolak ise 4 milyon dolar teslim ettiğini söylemişti.

İkili, Erzan’ın yanısıra Denizbank’ın iki üst düzey yöneticisinden de şikayetçi olmuştu.

Haberde bu ifadeler üzerine söz konusu yöneticilerin ifade vermek üzere savcılığa getirilmesi için harakete geçildiği de öne sürülüyordu.

Haber, kısa süre sonra kaldırıldı.

Ne olmuştu?

12 Nisan’da haberturk.com’da ‘5 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiası’ başlığıyla bir haber yayınlandı. Habere göre İstanbul’da ‘özel bir banka’nın şube müdürü ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Müdür, bir işadamını ‘özel bir fon’dan yararlandırma sözüyle kandırıp 5 milyon dolar dolandırmakla suçlanıyordu.

Soruşturmanın izini süren Diken, çarpıcı bilgilere ulaştı.

*haberturk.com’un haberinde adı anılmayan ‘özel banka’ Denizbank’tı. Yine adı verilmeyen tutuklu müdür de Denizbank’ın Levent Büyükdere şubesinin başındaki Seçil Erzan’dı. Erzan yaklaşık 10 yıl bankanın Florya şubesinin müdürlüğünü yürütmüş, geçen yıl Levent Büyükdere şubesinin başına getirilmişti.

*Dolandırıcılık tek bir işadamıyla sınırlı değildi. Onlarca kişi dolandırılmıştı.

*Haberturk.com’un haberinde şube müdürünün ‘ünlü teknik direktör’ ve ‘spor camiasından isimler’i de ‘dolandırmaya kalktığı, ancak kayıtdışı para yatırmaya ikna edemediği’ belirtiliyordu. Tam öyle değildi…

*Bir kere ‘ünlü teknik direktör’ diye anılan kişi Fatih Terim’di.

*‘Spor camiasından isimler’ olarak anılan kişilerden bazıları Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Semih Kaya’ydı. Dahası, bu isimler, haberturk.com’un haberinde dendiğinin aksine düpedüz dolandırılmıştı.

*5 milyon dolar, dolandırılan toplam paranın yanında devede kulaktı. Örneğin, ‘spor camiasından isimler’den sadece birinin kaptırdığı para yaklaşık 7,5 milyon dolardı.

*Bu isimlerden bazılarının yakınları da dolandırılmıştı.

*Dolandırıcılık ‘fon’dan ibaret değildi. Erzan, bir şekilde temin ettiği ‘imza’sını kullanarak en az bir müşterisine haberi olmaksızın yüklü miktarda ‘kredi’ kullandırtmıştı. Söz konusu kişinin şu an tam olarak bilemediği miktarda kredi borcu vardı.

Diken tüm bu bilgileri haberleştirip 20 Nisan’da ‘Skandal dolandırıcılık’ başlığıyla yayınladı.

Haberimizle ilgili olarak Denizbank’ın iletişim yetkilisinden aldığımız görüş ise şöyleydi: “Olay adli makamlara yansıdı. Savcılığın olayla ilgili gizlilik kararı var. O yüzden açıklama yapamıyoruz.”

Dosya ‘organize’ şubede

Ertesi gün, yani 21 Nisan’da çıkan Gazete Oksijen’de ‘80 milyon dolarlık ‘Fatih Terim Fonu’ vurgunu’ başlıklı bir haber yayınlandı.

Banka adının kullanılmadığı habere göre Erzan’ın tutuklandığı günden bu yana dosyaya onlarca şikayet dilekçesi girmişti. Dolandırılan toplam para 80 milyon dolardı.

Dahası soruşturmayı asayiş değil organize suçlarla mücadele şubesi yürütüyordu, bu da emniyet birimlerinin örgütlü bir yapılanma olasılığını araştırdığını gösteriyordu.

Suç duyurusunda anlatılana göre Erzan, dolandırılan işadamına (haberturk.com’un haberindeki işadamı) ‘banka ibaresini taşıyan’ 3,5 milyon dolar ve 1 milyon 523 bin dolarlık iki ‘belge’ de göndermişti.

Denizbank’tan açıklama

Fotoğraf: AA

Diken’in haberinde adı açık olarak yazılan Denizbank, 24 Nisan akşamı sessizliğini bozdu.

Bankanın resmi sitesinden yayınlanan açıklamada, ‘iddia sahipleri’nin ‘piyasa koşullarının ötesinde fahiş faiz getirileri elde etmek amacıyla’ hareket ettiği, söz konusu ‘para alışverişleri’nin, ‘şube dışında, kayıt dışı ve nakit olarak yapıldığı, bankanın sisteminde hiçbir izi bulunmadığı, bankaya ait bir doküman ibraz edilemediği’ öne sürüldü.

Buna karşılık ‘süreçle ilgili yargı makamlarının alacağı karar doğrultusunda gereğinin yapılacağı’ kaydedildi.

Avukatın çıkışı

Sabah’ın Selçuk İnan ve Emre Çolak’ın ifadelerini yer aldığı dün sabahki haberinin kayıplara karışmasının hemen ardından Selçuk İnan’ın da avukatlığını yapan Rezan Epözdemir, Twitter hesabından, ‘Denizbank A.Ş açıklamasına karşı kamuoyu açıklamamız’ notuyla bir paylaşımda bulundu.

Epözdemir’e göre Denizbank’ın 24 Nisan tarihli açıklaması ‘hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz’di.

Avukat, ‘müşteki mudi müvekkilleri’ adına özetle şunları savunuyordu:

“Denizbank’ın Levent Büyükdere şubesine yapılan ödemelerin tamamı banka içerisinde ve bizatihi şube müdürünün odasında yapılmıştır. Ödemelere ilişkin bankanın kaşesi ve şube müdürünün ıslak imzasıyla antetli kağıda yazılı gerekli resmi belgeler de alınmıştır.

Dahası, Erzan, bankanın kurumsal bir fonunun olduğunu, bu kurumsal fonun Denizbank’ın iki yöneticisi tarafından yönetildiğini ve fonun başında bu iki ismin bulunduğunu söylemiştir. Parayı da Denizbank’ın kurumsal fonuna yatırılmak üzere tahsil etmiştir. Bu husus, şüphelinin (Seçil Erzan’ı kastediyor) ifadesi ve müvekkillerin beyanlarıyla sabittir.

‘Bankacılık Zimmeti’ suçu sabittir. Banka, müvekkillerin zararlarının tamamından sorumludur.

Denizbank’ın maddi gerçeklerle örtüşmeyen açıklaması, yöneticilerini hukuki ve cezai sorumluluktan, bankayı da hukuki sorumluluktan kurtarmaya yöneliktir.”