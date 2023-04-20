Skandal dolandırıcılık: Yazılan, buzdağının ucu bile değil

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Halihazırda ‘sessiz sedasız’ bir dolandırıcılık soruşturması yürütülüyor İstanbul’da. İşin içinde hepimizin bildiği bir banka ve hepimizin bildiği isimler var.

Bir kişi tutuklandı.

Soruşturmanın genişletilmesi an meselesi…

Yazılanlar ve Diken’in öğrendikleri

Bugüne kadar çıkan tek bir haberden şunu biliyoruz: Bir özel bankanın Levent şube müdürü ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘belgede sahtecilik’ suçlamalarıyla tutuklandı.

Haber 12 Nisan’da haberturk.com’da Mustafa Şekeroğlu imzasıyla yayınlandı.

‘5 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiası’ başlıklı haberde gerek bankanın gerekse şube müdürünün ismi yer almadı.

Diken’in edindiği ve teyit ettirdiği bilgiye göre banka Denizbank. Tutuklu şube müdürünün adı da Seçil Erzan.

Seçil Erzan, 2022’ye kadar yıllarca Denizbank’ın Florya şubesinin müdürüydü; yaklaşık bir yıldır ise aynı bankanın Levent şube müdürlüğünü yürütüyordu.

Habertürk’ün haberinde yer alan şikayet konusu dolandırıcılık 5 milyon dolar. Habere göre ‘ünlü bir teknik direktör’ dahil ‘spor camiasından bazı isimler’ de ‘dolandırılmak istendi.’

Diken’in öğrendiğine göre 5 milyon dolar, dolandırılan toplam paranın yanında devede kulak. ‘Bazı isimler’den sadece birinin kaptırdığı para yaklaşık 7,5 milyon dolar.

‘Ünlü teknik direktor’ Fatih Terim. ‘Spor camiasından bazı isimler’ ise şöyle: Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya…

Üstelik, bu isimler dolandırılmaya kalkmakla kalmadı, tıpkı şikayetçi işadamı ve onlarca, belki yüzlercesi gibi düpedüz dolandırıldı. Dahası, dolandırılanlar arasında bu isimlerden bazılarının yakınları da var.

‘Tezgah’ nasıl kuruldu?

Erzan, 2010’lu yıllarda Florya şube müdürüyken konumu gereği birçok müşterisinin güvenini kazandı. Bir mağdurun ifadesiyle, neredeyse ‘aileden biri’ydi.

Zaman içinde bu güven ilişkisini kullanarak hesabı kabarık bazı müşterilerine ‘özel bir fon’dan bahsetmeye başladı.

Erzan, Florya’dan, daha da seçkin Levent şubeye atandığında işleri hayli ilerletmişti. Artık bankanın ve şubenin ağırlığını daha da rahat kullanarak işi büyütecek, müşterilerinden daha yüksek rakamlar kopartabilecek bir düzeye gelmişti.

Örneğin, Habertürk’ün haberine göre Erzan, şikayetçi işadamını geçen yıl aramış ve şöyle demiş: “Yatırım amaçlı para bulabilir misin ya da boşta paran var mı? Özel müşterilere kapalı fon sisteminde çok ciddi paralar kazanabilirsin.”

Diken’in öğrendiğine göre Erzan, ‘fon’u cazip hale getirmek için bizzat Denizbank’ın bazı üst düzey isimlerinin de yatırımlarını bu fonda değerlendirdiğini ve iyi getiri elde ettiğini söylüyordu.

Hal böyle olunca, ‘fon’un cazibesi ortadaydı. Erzan, herhangi biri değildi, ‘koskoca’ Denizbank’ın şube müdürüydü. Yani arkasında bir kurum vardı. Dolayısıyla ‘fon’a güvenmemek için bir neden görünmüyordu.

Çok geçmeden ‘fon’a para akışı başladı.

Erzan, böylece ‘tezgah’a düşürdüğü isimlerle yetinmedi. Bu kişilerin yakınları dahil başka isimleri de ‘tezgah’a düşürdü. Kah bizzat bu kişilerin referansıyla kah bu kişilerden habersiz yakınlarını bizzat arayarak…

Dahası da var…

Erzan, hem ‘kredibilite’sini pekiştirmek hem de ‘devamlılık’ sağlamak için arada bazı ‘fon’ müşterilerine ‘kazanç’ da gösterdi. Halbuki bu ‘kazanç’, söz konusu ‘fon’dan değil, ‘tezgah’a yeni düşen müşterilerin parasındandı.

‘Fon’a para akışının yöntemi ise ‘kafa karıştırıcı.’

Bavullarla teslim edilmiş!

Habertürk’ün haberinden:

“İş insanı, (yukarıdaki) teklif üzerine kendi parasıyla birlikte bazı arkadaşlarından aldığı parayı, nakit olarak banka müdürü S.E.’ye bavullarla götürdü. Ödeme dönemi geldiği zaman bankadan herhangi bir ödeme almadığını anlatan iş insanı, banka müdürünün kendisine (durumun) sistemsel bir hatadan kaynaklandığını belirttiğini söyledi. Daha sonra S.E.’nin fona para eklenmesi gerektiğini (belirtmesi) üzerine (iş insanı) 14 Kasım 2022’de 2 milyon 500 bin dolar para daha kendisine nakit olarak teslim edilerek sözde hesaba para yatırdığını, bu süreçte toplamda 5 milyon dolar para aktarıldığını söyledi.

Parayı banka müdürü S.E.’ye verdiğine dair bankanın sözde makbuzlarının olduğu belirtilen dilekçede…”

‘Kredi’ de kullandırdı

Diken’in öğrendiğine göre dolandırıcılık ‘fon’la sınırlı değil…

Erzan, ‘fon’ müşterilerine ‘kredi’ kullandırmak dahil başka dolaplar da çevirdi. Ne var ki müşterilerin haberi yoktu. Erzan bir şekilde temin ettiği ‘imza’ları kullanarak çekiyordu bu kredileri.

Şu an dolandırılarak parası hiç edilen bazı mağdurların üstüne bir de yüklü miktarda kredi borcu var.

Nitekim, Erzan’ın tutuklanma gerekçelerinden biri ‘nitelikli dolandırıcılık’ken bir diğeri de ‘belgede sahtecilik.’

Seçil Erzan’ın dijital ayak izleri silindi

Dolandırıcılığın ortaya çıkmasının ardından, Erzan’ın internet ve sosyal medyadaki izleri silinmeye başladı.

Sağırlar diyaloğu

Bütün bu olup bitenlerin gölgesinde banka ile mağdurlar arasında bir ‘sağırlar diyaloğu’ var.

Mağdurların anlatımına göre Denizbank yönetimi, dolandırıldığından şikayet edenlerin ‘parayı teslim etme’ (bavullarla, şube dışında, elden vb.) biçimini sorguluyor ve eleştiriyor. Kurumsal olarak bir bankaya giren tek bir kuruşun bile kaydının tutulduğunu, dolayısıyla kurum olarak bankanın ‘kayıt dışı’ paradan sorumlu tutulamayacağını savunuyor Denizbank.

Buna karşılık Diken’in öğrendiğine göre Denizbank’ın Florya ve Levent şubeleri teftişten geçiriliyor.

Mağdurlar ise Seçil Erzan’ı ‘kara gözü kara kaşı’ için değil, Denizbank’ın şube müdürü olarak muhatap aldıklarını, kuruma ve kurumun resmi temsilcisine güvendiklerini belirtiyor.

Bilinmeyen

Soruşturma bağlamında merak edilen bir konu da şu: Seçil Erzan bu ‘tezgah’ı tek başına mı yoksa banka içinden ya da dışından bir ‘şebeke’yle birlikte mi kurup yürüttü?

Diken’e konuşan bir bankacı böylesi bir ‘tezgah’ın tek başına kurulup yıllarca yürütülmesine ‘pek ihtimal veremedi.’

Bu açıdan dikkat çeken noktalardan biri de şu: Diken’in öğrendiğine göre Erzan, tutuklanmadan önce banka yönetimi tarafından günlerce ‘sorgulanmış.’