Denizbank sessizliğini bozdu

Denizbank, bir şube müdürünün tutuklanması üzerine adının karıştığı ‘skandal dolandırıcılık’la ilgili açıklama yayınladı.

Açıklamada söz konusu ‘para işlemleri’nin, şube dışında kayıt dışı nakit olarak yapıldığı, bankanın sisteminde hiçbir izi bulunmadığı, bankaya ait bir doküman ibraz edilemediği öne sürüldü.

Buna karşılık ‘süreçle ilgili yargı makamlarının alacağı karar doğrultusunda gereğinin yapılacağı’ kaydedildi.

Ne olmuştu?

12 Nisan’da haberturk.com’da ‘5 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiası’ başlığıyla yayınlanan haberde bir işadamının suç duyurusu üzerine ‘özel bir bankanın bir şube müdürü’nün ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlamasıyla tutuklandığı yazıldı. Suç duyurusuna göre müdür, işadamını ‘özel bir fon’dan yararlandırma sözüyle kandırıp 5 milyon dolar dolandırmıştı.

Soruşturmanın izini süren Diken, çarpıcı bilgilere ulaştı. Bu bilgiler ışığında 20 Nisan’da ‘Skandal dolandırıcılık: Yazılan, buzdağının ucu bile değil’ başlığıyla yayınladığımız haber özetle şöyleydi:

*haberturk.com’un haberinde adı anılmayan ‘özel banka’ Denizbank’tı. Tutuklanan kişi de yıllarca Denizbank’ın Florya ve Levent Büyükdere şube müdürlüğünü yapmış Seçil Erzan’dı.

*Dolandırıcılık tek bir işadamıyla sınırlı değildi. Erzan, gözüne kestirdiği müşterilerini arayıp az sayıda seçkin ismin yararlandığı ‘özel bir fon’dan dem vuruyor, o isimleri referans gösterip ‘fon’a katılmaya ikna ediyordu. Böylece onlarca, belki de yüzlerce kişiden on milyonlarca dolar para toplamıştı.

*haberturk.com’un haberinde ‘ünlü teknik direktör’ diye anılan kişi Fatih Terim’di. ‘Spor camiasında bazı isimler’ diye anılan kişilerden birkaçı ise Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Semih Kaya’ydı (Başkaları da var).

*Bu isimler, haberturk.com’un haberinde dendiğinin aksine dolandırılmak istenmemişti, düpedüz dolandırılmıştı.

*5 milyon dolar, dolandırılan toplam paranın yanında devede kulaktı. Örneğin, ‘spor camiasından bazı isimler’den sadece birinin hiç edilen parası yaklaşık 7,5 milyon dolardı (Bu kişi, bir bu kadarını zar zor da olsa bir şekilde kurtarmıştı).

*Dahası bu isimlerden bazılarının eşi dostu, aile mensupları da dolandırılmıştı.

*Üstelik dolandırıcılık ‘fon’la sınırlı değildi. Erzan, bir şekilde temin ettiği ‘imza’sını kullanarak en az bir kişiye haberi olmaksızın yüklü miktarda ‘kredi’ kullandırtmıştı. Söz konusu kişinin şu an tam olarak bilemediği miktarda kredi borcu var.

Haberimizle ilgili olarak Denizbank’ın iletişim yetkilisinden aldığımız açıklama ise şöyleydi: “Olay adli makamlara yansıdı. Savcılığın olayla ilgili gizlilik kararı var. O yüzden açıklama yapamıyoruz.”

Ertesi gün, yani 21 Nisan’da çıkan Gazete Oksijen’de de şu bilgilerin yer aldığı bir haber yayınlandı:

​​*Soruşturmayı İstanbul Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz yürütüyor.

*Erzan’ın tutuklandığı günden bu yana dosyaya onlarca şikayet dilekçesi girdi. Toplam rakam yaklaşık 80 milyon dolar.

*Soruşturmayı asayiş değil organize suçlarla mücadele şubesi yürütüyor, bu da emniyet birimlerinin örgütlü bir yapılanma olasılığını araştırdığını gösteriyor.

*Erzan, dolandırıldığından kuşkulanıp artık ‘fon’dan çıkmak isteyen işadamına (haberturk.com’un haberindeki işadamı) banka ibaresini taşıyan 3,5 milyon dolar ve 1 milyon 523 bin dolarlık belge de göndermiş.

Tam metin açıklama

Bankanın sitesinde yayınlanan açıklamanın tam metni şöyle şöyle:

Bazı haber siteleri ve sosyal medya mecralarının kamuoyunun yakından tanıdığı kişiler ve Bankamızın adını kullanarak yer verdiği haber ve paylaşımlar nedeniyle bu açıklamayı yapma zorunluluğu oluşmuştur.

Bankacılık, kayıt sistemine dayalı, güven ve itibar üzerine tesis edilmiş bir faaliyet alanı olup; sektörde yer alan bankalar, hizmet konuları kanunla belirlenmiş ve üst kuruluşlarca denetime tabi kurumlardır. Bu çerçevede Bankamıza emanet edilmiş mevduatın tamamı kanunla güvence altına alınmış değerdir ve bankalara yatırıldığında hiçbir sorguya yer bırakılmadan talep halinde mudilere ödenmesi, kanuni yükümlülüğümüzdür.

Öte yandan basına yansıyan haberlerdeki para alışverişleri;

Piyasa koşullarının ötesinde fahiş faiz getirileri elde etmek amacıyla iddia sahiplerince şubelerimiz dışında nakit olarak verilip, getirilerinin de yine kayıt dışında nakit olarak alındığı anlaşılan,

Bankacılık sistemimizde hiçbir izi bulunmayan,

Bankamıza ait bir dokümanın ibraz edilemediği,

İddia sahiplerinin ancak aralarındaki para hareketlerinde aksama olduğunda, Bankamızın durumdan haberdar edildiği,

işlemlerden ibarettir.

Ayrıca, ihraç edilmiş yatırım fonlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) sistemine kayıtlı olduğu ve Türkiye Cumhuriyet Vatandaşlık Numarası ile her zaman MKK’nın sitesinden veya e-Devlet üzerinden izlenebildiği bilinmektedir.

Konudan haberdar olduğumuz anda, aynı gün Teftiş Kurulumuz tarafından kapsamlı bir inceleme başlatılmış ve eş zamanlı olarak da bizzat Bankamız tarafından BDDK Başkanlığına ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gerekli bildirimlerde bulunulmuştur.

Süreç ile ilgili yargı makamlarının alacağı karar doğrultusunda gereğinin yapılacağını bilginize sunarız.

Saygılarımızla,

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu