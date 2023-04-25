Skandal dolandırıcılık: Emre Belözoğlu ve Arda Turan mağdur sıfatıyla ifade verdi

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CANAN COŞKUN

Denizbank’ın bir şube müdürünün aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu onlarca insanın parasını dolandırmaktan tutuklandığı soruşturmada eski futbolcular Arda Turan ve Emre Belözoğlu mağdur sıfatıyla ifade verdi.

Seçil Erzan dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklu. Erzan’ın dolandırdığı isimler arasında Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu da var.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu bugün öğlen saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gitti. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz’la görüşen ikili ardından soruşturmayı yürüten savcı Ebru Baran Celep’e ifade verdi.

Diken’in öğrendiğine göre Arda Turan son altı ayda 7,5 milyon dolarının, Emre Belözoğlu ise bir buçuk ayda 4,2 milyon dolarının dolandırıldığını söyledi. İki isim savcıya ‘delil‘ler de sundu.

Dolandırılan isimler arasındaki teknik direktör Fatih Terim’in de bu hafta içinde aynı savcılığa suç duyurusunda bulunması bekleniyor.

Ne olmuştu?

12 Nisan’da haberturk.com’da ‘5 milyon dolarlık dolandırıcılık iddiası’ başlığıyla yayınlanan haberde bir işadamının İstanbul başsavcılığına suç duyurusu üzerine ‘özel bir bankanın bir şube müdürü’nün ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘özel belgede sahtecilik’ suçlamasıyla tutuklandığı yazıldı. Suç duyurusuna göre müdür, işadamını ‘özel bir fon’dan yararlandırma sözüyle kandırıp 5 milyon dolar dolandırmıştı.

Soruşturmanın izini süren Diken, çarpıcı bilgilere ulaştı. Bu bilgiler ışığında 20 Nisan’da ‘Skandal dolandırıcılık: Yazılan, buzdağının ucu bile değil’ başlığıyla yayınladığımız haber özetle şöyleydi:

*haberturk.com’un haberinde adı anılmayan ‘özel banka’ Denizbank’tı. 11 Nisan’da tutuklanan kişi de yıllarca Denizbank’ın Florya ve Levent Büyükdere şube müdürlüğünü yapmış Seçil Erzan’dı.

*Dolandırıcılık tek bir işadamıyla sınırlı değildi. Erzan, gözüne kestirdiği müşterilerini arayıp az sayıda seçkin ismin yararlandığı ‘özel bir fon’dan dem vuruyor, o isimleri referans gösterip bazı müşterilerini ‘fon’a katılmaya ikna ediyordu. Böylece onlarca, belki de yüzlerce kişiden on milyonlarca dolar para toplamıştı.

*haberturk.com’un haberinde ‘ünlü teknik direktör’ diye anılan kişi Fatih Terim’di. Fatih Terim’in adı kullanılarak ‘fon’ müşterisi yapılan ‘spor camiasından bazı isimler’den birkaçı ise Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Semih Kaya’ydı.

*Bu isimler, haberturk.com’un haberinde dendiğinin aksine dolandırılmak istenmemişti, düpedüz dolandırılmıştı.

*5 milyon dolar, dolandırılan toplam paranın yanında devede kulaktı. Örneğin, ‘spor camiasından bazı isimler’den sadece birinin hiç edilen parası yaklaşık 7,5 milyon dolardı (Bugünkü ifadesinde Arda Turan’ın telaffuz ettiği rakam bu).

*Üstelik dolandırıcılık ‘fon’la sınırlı değildi. Erzan, bir şekilde temin ettiği ‘imza’sını kullanarak en az bir kişiye haberi olmaksızın yüklü miktarda ‘kredi’ kullandırtmıştı. Söz konusu kişinin şu an tam olarak bilemediği miktarda kredi borcu vardı.

Organize suçlarla mücadele bakıyor

Ertesi gün, yani 21 Nisan’da çıkan Gazete Oksijen’in ‘80 milyon dolarlık ‘Fatih Terim Fonu’ vurgunu’ başlıklı haberinde soruşturmayı organize suçlarla mücadele şubesinin yürüttüğü belirtilmişti. Bu, emniyet birimlerinin örgütlü bir yapılanma olasılığını araştırdığını gösteriyor.

Denizbank’ın açıklaması

İlk olarak Diken’in haberinde adı açık olarak yazılan Denizbank, dört gün sonra sessizliğini bozdu.

Bankanın resmi sitesinden 24 Nisan akşamı yayınlanan açıklamada, ‘iddia sahipleri’nin ‘piyasa koşullarının ötesinde fahiş faiz getirileri elde etmek amacıyla’ hareket ettiği, söz konusu ‘para alışverişleri’nin, şube dışında, kayıt dışı ve nakit olarak yapıldığı, bankanın sisteminde hiçbir izi bulunmadığı, bankaya ait bir doküman ibraz edilemediği öne sürüldü. Buna karşılık ‘süreçle ilgili yargı makamlarının alacağı karar doğrultusunda gereğinin yapılacağı’ kaydedildi.

Denizbank sessizliğini bozdu

‘Skandal dolandırıcılık’ta yeni ayrıntılar

Skandal dolandırıcılık: Yazılan, buzdağının ucu bile değil