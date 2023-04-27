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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın rahatsızlığı: İki günde neler oldu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, salı akşamı katıldığı canlı televizyon yayınında rahatsızlandı. Dün ve bugünkü programları iptal edilen Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılışına video konferansla katıldı.

Çarşamba sabahı Erdoğan’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ‘küçük rahatsızlık’ ifadesi yer aldı. Kırıkkaleli, Yozgat ve Sivas’taki programlara Erdoğan’ın yerine yardımcısı Fuat Oktay’ın katılacağı belirtildi.


Aynı açıklamada “Allah’ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz” ifadesi yer aldı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, dün geceki sosyal medya paylaşımında Erdoğan’ın bugün yapılması planlanan Mersin mitinginin ertelendiğini, Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenineyse online olarak katılacağını söyledi.

Ayrıca gazeteci İsmail Saymaz’a göre Erdoğan bu akşam birkaç kanalın ortak yayınlayacağı bir programa katılacaktı. Ancak bu program da iptal edildi.

İletişim Başkanlığı, Erdoğan’ın sağlığıyla ilgili dün gece sosyal medyada ortaya atılan çeşitli iddiaları yalanladı.

Erdoğan’ın video konferansla katılacağı ve bugün 13:00’te yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılışı 16:00’ya ertelendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 15:00’te yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın rahatsızlığının gastroenterit olduğunu söylerken, sağlık durumunun iyi, enfeksiyon etkisinin de azalmış olduğunu belirtti.

Gastroenterit nedir?

Mide üşütmesi ya da mide gribi olarak da tanımlanan viral gastroenterit, sulu ishal ve kramp tarzında gelişen karın ağrısı, bulantı-kusma ve bazen de ateşle kendini gösteren bir mide-bağırsak enfeksiyonu.

‘Görevimin başındayım’ pozu

Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali açılış töreni öncesi Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmeyle ilgili servis edilen fotoğraflar ‘Görevimin başındayım’ mesajı olarak yorumlandı.

Tayyip Erdoğan. Fotoğraf: TRT

Açılışa video konferansla bağlandı

Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali açılış törenine video konferansla katılarak bir konuşma yaptı.

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