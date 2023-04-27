Erdoğan’ın rahatsızlığı: İki günde neler oldu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, salı akşamı katıldığı canlı televizyon yayınında rahatsızlandı. Dün ve bugünkü programları iptal edilen Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılışına video konferansla katıldı.

Çarşamba sabahı Erdoğan’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ‘küçük rahatsızlık’ ifadesi yer aldı. Kırıkkaleli, Yozgat ve Sivas’taki programlara Erdoğan’ın yerine yardımcısı Fuat Oktay’ın katılacağı belirtildi.

Aynı açıklamada “Allah’ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz” ifadesi yer aldı.

Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 26, 2023

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, dün geceki sosyal medya paylaşımında Erdoğan’ın bugün yapılması planlanan Mersin mitinginin ertelendiğini, Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenineyse online olarak katılacağını söyledi.

Yarın yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır. — Erkan Kandemir (@erkankandemir) April 26, 2023

Ayrıca gazeteci İsmail Saymaz’a göre Erdoğan bu akşam birkaç kanalın ortak yayınlayacağı bir programa katılacaktı. Ancak bu program da iptal edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın akşam katılacağı Euro D, ATV Avrupa, NTV Avrupa ve TRT World ortak yayını da iptal edildi. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) April 26, 2023

İletişim Başkanlığı, Erdoğan’ın sağlığıyla ilgili dün gece sosyal medyada ortaya atılan çeşitli iddiaları yalanladı.

Erdoğan’ın video konferansla katılacağı ve bugün 13:00’te yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin açılışı 16:00’ya ertelendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 15:00’te yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın rahatsızlığının gastroenterit olduğunu söylerken, sağlık durumunun iyi, enfeksiyon etkisinin de azalmış olduğunu belirtti.

Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumunu hepinizin yakından takip ettiğini biliyorum. Bu sabah kendileri ile birlikteydim. Hepinize çok selamları var. Sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu gastroentrit enfeksiyonunun etkileri azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına… pic.twitter.com/xeGuGbpg7g — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 27, 2023

Gastroenterit nedir?

Mide üşütmesi ya da mide gribi olarak da tanımlanan viral gastroenterit, sulu ishal ve kramp tarzında gelişen karın ağrısı, bulantı-kusma ve bazen de ateşle kendini gösteren bir mide-bağırsak enfeksiyonu.

‘Görevimin başındayım’ pozu

Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali açılış töreni öncesi Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmeyle ilgili servis edilen fotoğraflar ‘Görevimin başındayım’ mesajı olarak yorumlandı.

Tayyip Erdoğan. Fotoğraf: TRT

Açılışa video konferansla bağlandı

Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali açılış törenine video konferansla katılarak bir konuşma yaptı.