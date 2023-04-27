TEKNOFEST tarihine seçim ayarı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın propaganda çalışmalarında kullandığı ve genelde yaz aylarında düzenlenen TEKNOFEST, bu defa 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerine alındı.

TEKNOFEST’in tarihi seçimlerden önceye alındı. (AA)

Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ve onun kardeşi Haluk Bayraktar’ın kurduğu T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın organize ettiği TEKNOFEST adlı havacılık, uzay teknolojileri etkinliğine ‘seçim ayarı’ çekildi.

Daha önce yaz aylarında düzenlenen festivaller, Erdoğan’ın propaganda konuşmalarına da sahne oluyordu. 14 Mayıs’taki seçim dolayısıyla bu festivalin tarihi öne alındı. TEKNOFEST, 27 Nisan’da İstanbul’da başlayıp 1 Mayıs’ta son bulacak.

Festivalin çoğu gideri kamu kaynaklarından karşılanıyor. Örneğin geçen yıl Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’in ‘koordinasyon ve destek’ hizmetleri için 28 milyon liraya ‘CEO Event Medya A.Ş.’ ile anlaşılmıştı.