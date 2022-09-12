Erdoğan istediği gençliği tarif etti: Bunun adı TEKNOFEST kuşağı

Yeni eğitim dönemi dolayısıyla liseli öğrencilere seslenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bazı gençleri hedef aldı, istediği gençliği tarif etti.

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Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi’nde eğitim öğretim yılı açılış programında konuşan Erdoğan, gençlere “Sosyal medyanın, internetin, televizyonun, oyun konsollarının sizi gerçeklerden kopuk sahte bir evrene hapsetmesine izin vermeyin” diye seslendi.

“Geleceğimizi halkına, tarihine kinle bakan değil tarihinden gurur duyan gençlere emanet etmek istiyoruz” diyen Erdoğan, bunun adını da koydu: “TEKNOFEST kuşağı.”

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Tüm bu çabalarımızın gayesi ülkemizi kalkındıracak donanımlı, araştıran, katma değer üreten, başarılı, ahlaklı ve erdemli gençler yetiştirmektir. Zihni ve kalbi boş avare bir gençlik değil; ilim, fikir ve erdem sahibi bir gençlik istiyoruz. Bunun adı TEKNOFEST kuşağıdır. Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı bu kuşağın en donanımlı şekilde yetişmesini beka meselesi olarak görüyoruz.

*Türkiye artık gençlerini tehdit olarak gören eski Türkiye değil. Bugün gençlerine değer veren bir cumhurbaşkanına, hükümete, devlete sahipsiniz. Biz tarihi son bir asra hapsedilemeyecek kadar büyük bir milletiz. Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya çalışan köksüzlere kulak asmayın.

*Anne-babanızın, aile büyüklerinizin, öğretmenleriniz tecrübelerine kulak verin. Dijital dünyanın imkanlarından faydalanırken sosyal medyanın, internetin, televizyonun, oyun konsollarının sizi gerçeklerden kopuk sahte bir evrene hapsetmesine izin vermeyin. Vakit en kıymetli sermayenizdir. Öğrenmenin, sabır gerektirdiğini gözden uzak tutmayın.