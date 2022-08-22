TEKNOFEST’e 28 milyon liralık harcama

BİLAL ÇELİK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenleyeceği TEKNOFEST’in ‘koordinasyon ve destek’ hizmetleri için 28 milyon liraya ‘CEO Event Medya A.Ş.’ ile anlaşıldı.

Söz konusu şirketin yüzde 79,83’ü ‘AKP’nin reklamcısı’ olarak bilinen ve 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden Erol Olçok’un kardeşi Cevat Olçok ile yeğeni Fatih Olçok’a ait.

Olçok ailesinin şirketi, İspanya vatandaşı Ermeni müzisyen Ara Malikian’ın konserinin iptal edilmesiyle gündeme gelen ‘Başkent Kültür Yolu Festivali‘nin organizasyon işini de 26 milyon 362 bin liraya almış.

Fotoğraf: AA

Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ve onun kardeşi Haluk Bayraktar’ın T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın organize ettiği TEKNOFES Havacılık, Uzay ve Teknolojileri Festivali’nin giderleri tartışılmaya devam ediyor. 30 Ağustos-4 Temmuz tarihleri arasında Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenecek festivalin koordinasyon ve destek hizmetleri için 28 milyon lira harcanması öngörüldü.

İşi alansa AKP’nin tanıtım ve organizasyon işlerinde ilk başvurduğu ailelerden Olçoklar. Erol ve Cevat Olçok’un yüzde 79,83 oranla ana hissedarları olduğu CEO Event Medya AŞ. tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen özel durum açıklamasında, festivalin organizasyonu için anlaşıldığı duyuruldu: “Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen ve 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde Karadeniz Bölgesi/ Samsun Çarşamba Havalimanı’nda gerçekleştirilecek olan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin koordinasyon ve destek hizmetleri Şirketimiz tarafından verilecek olup, bu kapsamda 28.000.000 TL cironun gerçekleşmesi beklenmektedir.”

Ekran görüntüsü: KAP

Konser iptaliyle gündeme geldi

Olçok ailesinin şirketi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın 28 Mayıs-12 Haziran arasında Ankara’nın Altındağ ilçesinde düzenlediği ‘Başkent Kültür Yolu Festivali’nin de organizasyon hizmeti işini de 26 milyon 362 bin 836 liraya almıştı. Söz konusu festival kapsamında 11 Haziran’da sahne alması beklenen İspanya vatandaşı Ermeni müzisyen Ara Malikian’ın konseri de iptal edilmişti.

Olçoklar ailesi hakkında

Olçoklar, AKP’nin ismini, logosunu, sloganlarını buldu ve partinin kurumsal kimlik çalışmalarında etkili oldu. 2002’de AKP’nin Genel Seçim Kampanyası’nı yöneten Erol Olçok, AKP için 2007’de ‘Durmak Yok Yola Devam’, 2011’de ‘Aynı Yoldan Geçmişiz Biz’, 2014’te ‘Bayrak’, 2015’te ‘Fors’ filmi çalışmalarını yaptı.

TEKNOFEST için TÜBİTAK’ın kasasından 14,1 milyon lira harcanacağı da geçen hafta ortaya çıkmıştı. Buna göre toplam 14,1 milyon TL’lik harcama öngörülen organizasyon için BRC Kongre ve Etkinlik Hizmetleri şirketiyle anlaşıldı. Anlaşılan şirketin daha önce AKP teşkilatları için iş yaptığı açığa çıkmıştı.