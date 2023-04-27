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Yaramazlara biraz batar!

Bozdağ’ın açıklamasını alıntılayan Kılıçdaroğlu gençlere seslendi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ‘şampanya’ sözünü alıntılayan millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere seslendi: “Ortadoğu bataklığının kodları ile konuşan siyasetçileri emekli edeceksin. Oyunu sakın boşa harcama.”

Fotoğraf: CHP

Bugün konuşan Bozdağ’ın sözleri şöyleydi: “14 Mayıs’ın akşamı Türkiye’de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak. Siz olsanız bir yere giderken ailenizi Kılıçdaroğlu’na mı emanet edersiniz Tayyip Bey’e mi emanet edersiniz? Ailemizi emanet edemeyeceğimiz insanlara ülkemizi lütfen emanet etmeyelim.


Kılıçdaroğlu, bakanın açıklamasına ilişkin bir haberi alıntılayarak şunları yazdı: “Sevgili gençler, ülke olarak önümüzde bir eşik var ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var demiştim. Tek bir oyla bu ülkeyi bu tartışmalardan çekip çıkaracaksın. Ortadoğu bataklığının kodları ile konuşan siyasetçileri emekli edeceksin. Oyunu sakın boşa harcama.”

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