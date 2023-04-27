Bozdağ şampanya patlattı, Twitter köpürdü

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ millet ittifakı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılaçdaroğlu’nu eleştireyim derken Twitter’ın diline düştü.

Bozdağ’ın sözleri şöyleydi: “14 Mayıs’ın akşamı Türkiye’de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak. Siz olsanız bir yere giderken ailenizi Kılıçdaroğlu’na mı emanet edersiniz Tayyip Bey’e mi emanet edersiniz? Ailemizi emanet edemeyeceğimiz insanlara ülkemizi lütfen emanet etmeyelim.“

Twitter’dan yanıtlar gecikmedi.

Ve AKPli bakan bozdağ’a “AKP’ye oy vermeyenler dinsizdir”

Ve Bekir bozdağ kendini Allah yerine koyup insanların inancını belirlemiş.



"Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler" pic.twitter.com/ToTqO8WknG — Nasuh Bektaş (@nasuhbektas) April 27, 2023

Solda alnını şükür için secdeye koyanlar.



Sağda ise şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayacak olanlar. https://t.co/0NH5POWpPy pic.twitter.com/JVWdJWY6Hz — mahirgra (@mahirgra) April 27, 2023

Belki Şampanya patlatacagız,belki rakı içeceğiz, belki namaz kılacagız sana ne ?? — nurse 🌍 (@nursse_hemsire) April 27, 2023

Bütçemize ve inancımıza göre..

Kimimiz şampanya ile, kimimiz bira, kimimiz ne bulursa…

Bazı muhaliflerin de “şükür için” secdeye gideceğinden eminim…

Yeter ki, başında bulunduğu (HSK) yüce Türk yargısı gözetim ve denetiminde adil, şeffaf, güvenilir bir seçim olsun!!! https://t.co/3ohlctQ3qM — CEM TOKER🐬 (@tokcem) April 27, 2023

Şampanya fav

Namaz rt https://t.co/nfkexAbuui — Z kuşağı Terörü (@Zkusagiz) April 27, 2023

Bi annem var, onun da Katarlılara satılmasını istemediğim için Kılıçdar beye emanet ederdim. https://t.co/2xqBEtqsW4 — 𝕰𝖟𝖌𝖎 (@ezgilite) April 27, 2023

Anket açsana @bybekirbozdag 🙂 gösterelim n’olduğunu… — Savaş YILDIRIM (@savasyildirim) April 27, 2023

Kimimiz şampanya patlatacağız, kimimiz şükür namazı kılacağız, kimimiz kayıplarımızın mezarını ziyaret edip "gittiler" diyeceğiz, kimimiz lokma döktüreceğiz, kimimiz 40 gün 40 gece parti yapacağız, kimimiz hatimler indireceğiz, kimimiz usulca gelen huzurlu günlerin tadını… https://t.co/olHy2py7nf — Özgün Emre Koç (@ozgunemrek) April 27, 2023

14 Mayıs akşamı sizi gönderen herkes meşrebince eğlenecek. İsteyen namaz kılacak, isteyen şampanya patlatacak. İsteyen ülkemi terletmeyeceğim diye doyasıya ağlayıp sevinecek.



Ortak noktamız ; GİTTİĞİNİZ GÜN BİZE BAYRAM OLACAK… https://t.co/IFbp3EjcxU — Efkan Bolaç (@efkanbolac) April 27, 2023

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "14 Mayıs akşamı şampanya patlatıp eğlenecekler" dedi. Bu şekil mi diyosun Bekir Bozdağ? pic.twitter.com/A9WJn0ugTF — Cemil Çiçek (@mvcemilcicek06) April 27, 2023