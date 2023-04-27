Bozdağ şampanya patlattı, Twitter köpürdü

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ millet ittifakı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılaçdaroğlu’nu eleştireyim derken Twitter’ın diline düştü.
Bozdağ’ın sözleri şöyleydi: “14 Mayıs’ın akşamı Türkiye’de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler olacak. Siz olsanız bir yere giderken ailenizi Kılıçdaroğlu’na mı emanet edersiniz Tayyip Bey’e mi emanet edersiniz? Ailemizi emanet edemeyeceğimiz insanlara ülkemizi lütfen emanet etmeyelim.“
Twitter’dan yanıtlar gecikmedi.