Akşam Postası / 25 Mayıs 2021

Bloomberg: Erdoğan’a destek dipte
ABD merkezli Bloomberg ajansı Türkiye’deki son anket çalışmalarını analiz ederek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a desteğin tüm zamanların en düşük seviyesine indiğini yazdı.
Bahçeli’den Soylu’ya destek
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek verirken, “Türkiye sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez” dedi.
Soylu, Bahçeli’ye müteşekkir
Binali Yıldırım’ın oğlundan Sedat Peker’e suç duyurusu
Bakan Muş: 2020’de ve bu yıl Venezuela’dan Türkiye’ye peynir ithal edilmedi
Sedat Peker’in kardeşi ve koruma görevlisi serbest
81 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
CHP’li vekilden gazetelere kayıp ilanı: Görevini yapacak savcı aranıyor
Avro tüm zamanların rekorunu kırdı
MB başkan yardımcısı görevden alındı
Kripto uzmanlarından Elon Musk’a tepki, yatırım yapmak isteyenlere uyarı
BES’te 18 yaş altını kapsama alan yasa yayınlandı
BioNTech’te iki doz arası 12 haftaya çıkarılabilir
Bilim kurulunun, BioNTech aşısında ikinci dozun ilk dozdan 12 hafta sonra vurulması seçeneğini değerlendirdiği bildirildi.
Tek doz BioNTech yeter mi?
Moderna’nın Covid-19 aşısı, 12-17 yaş grubunda tam koruma sağladı
O sırada Avrupa’da: Yetişkinlerin yarısı ilk doz aşısını oldu
İmamoğlu’na protestoda arbede çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Eyüpsultan’da protesto eden bir grup, makam aracına vurdu. Aracı durdurmak isteyen bir kadın çıkan arbedede yere düşerek yaralandı.
İkizdereli iş makinelerini durdurmak için ağaca tırmandı!
Rize’nin İkizdere ilçesinde Cengiz İnşaat’ın açmak istediği taş ocağına karşı direnen yöre halkından iki kişi gözaltına alındı, üç kişi de ifadeye çağrıldı. İkizdereli Ali Akyıldız’dı. Akyıldız ağaca çıktığı için iş makinelerinin çalışması durdu. Jandarma Akyıldız’ı ağaçtan inmesi için ikna etmeye çalıştı. Ancak Akyıldız, “Çalışma durmadan inmeyeceğim” dedi.
Türkiye’nin kömür santralleri havayı kirletmede ilk üçte
Düşünce kuruluşu Ember’in raporuna göre Türkiye kömürden elektrik üretimi kaynaklı hava kirliliği en yüksek üç ülkeden biri.
Halit Ayar cinayeti hükümlülerinin istinaf talebine ret
İstanbul’da iki yıl önce İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu Halit Ayar’ı öldürmekten hüküm giyen iki kişinin istinaf talebi reddedildi.
15 yaşından küçük çocuğu bulunan ve cezası 10 yıldan az kadın hükümlüler cezaevine girmeyecek
AKP, ‘mini infaz paketi’ni Meclis başkanlığına sundu.
Sosyal yardımı ‘dalga konusu’ yapan belediye görevlisi kovuldu
İstanbul’da AKP’li Başakşehir Belediyesi, sosyal yardım alan vatandaşlarla dalga geçtiği görüntüsü yayınlanan personelin işine son verdi.
Kaçak mafya lideri Brezilya’da yakalandı: 1994’ten beri İtalya’nın en çok arananlar listesinde
Brezilya polisi, dünyanın en büyük suç çetelerinden Ndrangheta’nın lideri Rocco Morabito’nun João Pessoa kentinde tutuklandığını açıkladı.