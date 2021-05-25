Akşam Postası / 25 Mayıs 2021

Bloomberg: Erdoğan’a destek dipte

ABD merkezli Bloomberg ajansı Türkiye’deki son anket çalışmalarını analiz ederek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a desteğin tüm zamanların en düşük seviyesine indiğini yazdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek verirken, “Türkiye sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez” dedi.

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BioNTech’te iki doz arası 12 haftaya çıkarılabilir

Bilim kurulunun, BioNTech aşısında ikinci dozun ilk dozdan 12 hafta sonra vurulması seçeneğini değerlendirdiği bildirildi.

İmamoğlu’na protestoda arbede çıktı

Fotoğraf: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Eyüpsultan’da protesto eden bir grup, makam aracına vurdu. Aracı durdurmak isteyen bir kadın çıkan arbedede yere düşerek yaralandı.

İkizdereli iş makinelerini durdurmak için ağaca tırmandı!

Fotoğraf: Diken

Rize’nin İkizdere ilçesinde Cengiz İnşaat’ın açmak istediği taş ocağına karşı direnen yöre halkından iki kişi gözaltına alındı, üç kişi de ifadeye çağrıldı. İkizdereli Ali Akyıldız’dı. Akyıldız ağaca çıktığı için iş makinelerinin çalışması durdu. Jandarma Akyıldız’ı ağaçtan inmesi için ikna etmeye çalıştı. Ancak Akyıldız, “Çalışma durmadan inmeyeceğim” dedi.

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Türkiye’nin kömür santralleri havayı kirletmede ilk üçte

Düşünce kuruluşu Ember’in raporuna göre Türkiye kömürden elektrik üretimi kaynaklı hava kirliliği en yüksek üç ülkeden biri.

Halit Ayar cinayeti hükümlülerinin istinaf talebine ret

İstanbul’da iki yıl önce İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu Halit Ayar’ı öldürmekten hüküm giyen iki kişinin istinaf talebi reddedildi.

15 yaşından küçük çocuğu bulunan ve cezası 10 yıldan az kadın hükümlüler cezaevine girmeyecek

AKP, ‘mini infaz paketi’ni Meclis başkanlığına sundu.

Sosyal yardımı ‘dalga konusu’ yapan belediye görevlisi kovuldu

İstanbul’da AKP’li Başakşehir Belediyesi, sosyal yardım alan vatandaşlarla dalga geçtiği görüntüsü yayınlanan personelin işine son verdi.

Kaçak mafya lideri Brezilya’da yakalandı: 1994’ten beri İtalya’nın en çok arananlar listesinde

Brezilya polisi, dünyanın en büyük suç çetelerinden Ndrangheta’nın lideri Rocco Morabito’nun João Pessoa kentinde tutuklandığını açıkladı.