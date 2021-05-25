Diken

Yaramazlara biraz batar!

Moderna’nın Covid-19 aşısı, 12-17 yaş grubunda tam koruma sağladı

ABD’li ilaç şirketi Moderna’nın Covid-19’a karşı geliştirdiği aşının 12-17 yaşındaki çocuklarda tam koruma sağladığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Şirketin açıklamasında belirtilen yaş grubuyla ilgili verilerin haziran başında ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ve diğer küresel düzenleyicilere iletileceği ifade edildi.

Reklam

12-17 yaşlarındaki 3 bin 732 kişiye aşı ve plasebo yapıldığı aktarılan açıklamada, aşının, söz konusu yaş aralığındaki gençlerde de yetişkinlerde olduğu gibi bağışıklık koruma belirtilerini tetiklediği, kolda uyuşma ve baş ağrısı gibi geçici yan etkilere neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, aşının her iki dozu da uygulanan gençlerin daha sonra Covid-19’a yakalanmadığı ancak plasebo yapılanlardan dördünün virüsü kaptığı kaydedildi.

AA’nın haberine göre aşının, ilk dozunun yapılmasının ardından geçen iki haftada yüzde 93 koruma sağladığı vurgulanan açıklamada, aşının uzun süreli korumasının anlaşılması için deneklerin 12 ay boyunca takip edileceği aktarıldı.

Reklam

Moderna 16 Mart’ta, salgında kitle bağışıklığı için 6 ay ile 11 yaş arasında aşı çalışmasına başladığını duyurmuştu.

FDA, 11 Mayıs’ta Amerikan şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in ürettiği aşının 12-15 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımına onay vermişti.

ABD, BioNTech’in 12-15 yaş grubuna yapılmasına izin verdi

SON HABERLER

‘Gaddarların geri gelmesi endişesiyle onlar da gaddar oldular…’

Bir büyük grup, kendisi için yaratılan efsane ve destan sonucunda, en temel haklarına asla saygı duyulmadığına, toplumun diğer grupları tarafından hep ezildiğine, gaddarlığa maruz kaldığına, yani aslında yaşadığı topraklarda dil, tarih, duygu, gelenek ve görenek birliğinin olmadığına, özetle, birliği güçlü bir ulus bulunmadığı yanılsamasına ikna edilirse ne olur?

Bloomberg: Erdoğan’a destek dipte

Bloomberg ajansı Türkiye’deki son anket çalışmalarını analiz ederek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a desteğin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğunu yazdı.