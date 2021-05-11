ABD, BioNTech’in 12-15 yaş grubuna yapılmasına izin verdi

ABD düzenleyici kurumları, Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdikleri Covid-19 aşısının 12 ile 15 yaş arasındaki çocuklara yapılmasına izin verdi. Aşılama perşembe gününden itibaren başlayabilecek.

Fotoğraf: Reuters

Düzenleyici kurumun bu izniyle beraber ABD’de 12 ile 15 yaşları arasındaki çocuklara ilk defa ‘corona’ aşısı yapılacak ve ülke çapındaki aşı programının kapsayıcılığı artacak.

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Küçük yaşlardakilere aşı yapılması, çocukların okula tekrar dönebilmeleri açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, tüm eyaletlerin ‘derhal’ aşıları gençlere hazır hale getirmelerini talep etti. Biden, “Eğer çocuğunuzu korumak isteyen bir ebeveynseniz ya da aşı olmak isteyen bir gençseniz, bugünkü karar bu hedefe bir adım daha yaklaşılmasını sağladı” dedi.

Çocukların çoğu virüsü yalnızca hafif semptomlarla ya da hiç semptom yaşamadan geçiriyorlar ancak çocukların ağır hastalanma riskleri ve virüsü yaymaları da hala muhtemel.

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ABD’nin kuzey komşusu Kanada, ABD’li ilaç şirketi Pfizer’ın aşısının 12 ile 15 yaş aralığındaki çocuklara yapılmasına geçen hafta perşembe günü izin vermişti.