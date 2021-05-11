Diken

Yaramazlara biraz batar!

ABD, BioNTech’in 12-15 yaş grubuna yapılmasına izin verdi

ABD düzenleyici kurumları, Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdikleri Covid-19 aşısının 12 ile 15 yaş arasındaki çocuklara yapılmasına izin verdi. Aşılama perşembe gününden itibaren başlayabilecek.

Fotoğraf: Reuters

Düzenleyici kurumun bu izniyle beraber ABD’de 12 ile 15 yaşları arasındaki çocuklara ilk defa ‘corona’ aşısı yapılacak ve ülke çapındaki aşı programının kapsayıcılığı artacak.

Reklam

Küçük yaşlardakilere aşı yapılması, çocukların okula tekrar dönebilmeleri açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, tüm eyaletlerin ‘derhal’ aşıları gençlere hazır hale getirmelerini talep etti. Biden, “Eğer çocuğunuzu korumak isteyen bir ebeveynseniz ya da aşı olmak isteyen bir gençseniz, bugünkü karar bu hedefe bir adım daha yaklaşılmasını sağladı” dedi.

Çocukların çoğu virüsü yalnızca hafif semptomlarla ya da hiç semptom yaşamadan geçiriyorlar ancak çocukların ağır hastalanma riskleri ve virüsü yaymaları da hala muhtemel.

Reklam

ABD’nin kuzey komşusu Kanada, ABD’li ilaç şirketi Pfizer’ın aşısının 12 ile 15 yaş aralığındaki çocuklara yapılmasına geçen hafta perşembe günü izin vermişti.

9 soruda: En iyi aşı hangisi?

Çocuklara BioNTech için tarih

BioNTech ve AstraZeneca bulaşı da önlüyor

BioNTech kronik hastalarda da etkili

Araştırma: Sinovac’ın iki doz etkinliği BioNTech’in tek dozundan bile düşük

Hangi aşıyı tercih edelim, Sinovac mı, BioNTech mi?

BioNTech aşısında yaşa göre yan etkiler ne?

BioNTech aşısı kimlere yapılamaz, yaptırırken nelere dikkat edilmeli?

Sinovac mı BioNTech mi: Kim hangi aşıyı tercih etmeli?

İtalya’da ‘corona’ ölümleri incelendi: En sık görülen kronik hastalık hipertansiyon

SON HABERLER

Sessiz sedasız ‘geçiştirilen’ skandal

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın pandeminin ilk günlerinde erkenden kullanıma sokulmasıyla övündüğü hidroksiklorokin adlı ilaç geçen hafta Covid-19 tedavi rehberinden ‘sessiz sedasız’ çıkarıldı. Uzmanlara göre bu, bilimsel ve insani bir ‘skandal’ın geçiştirilmesinden başka bir şey değil.

İmamoğlu hakkında soruşturmaya izin yok

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ‘görevden uzaklaştırılan HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü ve Fatih Sultan Mehmet’in türbesine saygısızlık yaptığı’ iddialarıyla ilgili soruşturma izni vermedi.