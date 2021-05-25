Tek doz BioNTech yeterli olur mu?

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu 120 milyon dozluk anlaşma sonrası yaygın uygulamaya geçilecek BioNTech aşısıyla ilgili merak edilenleri yazdı.

Fotoğraf: Reuters

BioNTech aşında ilk doz sonrası yüzde 80’lere varan yüksek koruma sağladığından, ‘Tek doz yeterli olur mu’ sorusu gündeme gelmişti.

Reklam

Müftüoğlu bugünkü köşesinde konuyu şöyle açıkladı: “Başlangıçtaki klinik çalışmalar ve daha sonraki kitlesel aşı uygulamaları gösterdi ki BioNTech aşısının ilk dozundan sonra elde edilen etkinlik, beklenenden çok daha yüksekti. Üstelik bu aşı çoğu kişide ilk dozdan sadece iki hafta sonra bile bir miktar koruma sağlayabiliyordu. Doğal olarak ilk dozdan sonra ulaşılan güçlü etkinlik ‘2 dozluk bir takvimi’ uygulamak yerine ‘1 dozla yetinmek’ ve bu sayede ‘2 kat daha fazla insana aşıyı ulaştırmak’ düşüncesini gündeme getirdi. BioNTech’in ilk dozundan sonra genelde “işe yarayacak düzeyde bir bağışıklık” elde edilse de bilelim ki aşıdaki ‘yüzde 95 etkinlik’ noktasına ulaşmak için 2. dozun mutlaka uygulanması lazım. Mevcut veriler de bu bilgiyi destekliyor. 2. dozu uygulamak elde edilen bağışıklığı daha güçlü, daha uzun süreli ve dayanıklı hale getiriyor. Sonuç olarak 2 dozdan asla vazgeçmemek gerekiyor.“

Aşıyla ilgili endişe kaynaklarından biri olan alerjik reaksiyon meselesine de değinen Müftüoğlu bunun çok nadir görüldüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Mevcut rakamlar alerjik reaksiyonların en ağırı sayılan ‘anaflaksi’nin aşılanan milyonda yaklaşık 2 ila 5 kişide meydana gelebileceği yönündedir. Bu rakamlar diğer aşılara göre daha yüksek görünse de örneğin ‘10.000’de 1’ olduğu tahmin edilen ‘penisilin anaflaksisi’ tehdidine oranla çok daha düşüktür. Tabii ki tedbirli olalım ama alerji meselesini gereğinden fazla da abartmayalım.”