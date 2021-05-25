İmamoğlu’na protestoda arbede çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Eyüpsultan’da protesto eden bir grup, makam aracına vurdu. Aracı durdurmak isteyen bir kadın çıkan arbedede yere düşerek yaralandı.

Fotoğraflar: DHA

İmamoğlu, Eyüpsultan’da kentsel dönüşüm projesi temel atma törenine katılmıştı. İmamoğlu, törenin ardından alandan ayrılırken bir grup mahalleli tarafından protesto edildi. Grup, proje alanı içinde kalan parkın yıkılmasını istemediği için başkanın aracını durdurmaya çalıştı.

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Polisin protestocu gruba müdahalesinin ardından İmamoğlu’nun içinde bulunduğu minibüs ve koruma araçları sokaktan uzaklaştı.

Mahalle sakinlerinden Koray Akın şunları söyledi: “Başkanım biliyoruz siz de yeşili seviyorsunuz. Ama bizim parkımızın içine kocaman bir site yapılıyor. İsterseniz buraya gökdelen dikin hiçbir sıkıntı yok. Sadece burası deprem toplanma alanı. Siz gelmeden bir gün önce toplanma alanı tabelasını kaldırdılar. Biz mahalleli olarak tahtadan tabela yaptık.”

Arbedede yaralanan Ayşe Topçu isimli kadının yüzünde ve dizinde kanama meydana geldi.

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İmamoğlu, protesto öncesi yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Burada yeşil alanı da önemsiyoruz. Hiçbir yeşil alanın kaybolmasına izin vermeyeceğiz. Bazı vatandaşlarımızın kaygıları olabilir. Bu kaygılar üzerinden başka cümleler ya da tavırlar geliştirmek isteyen olabilir. Burada hiçbir parkın yok oluşunu sağlamayız. Tam aksine pırıl pırıl parkları var edeceğiz projeyle. Bu, kıymetli ve değerli bir iştir. Bu işin sonunda, burada mutsuz olacak hiç kimse yoktur. Eyüpsultan Mahallesi’nde oturan vatandaşlarımız için de örnek bir iş olacak.”