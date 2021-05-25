Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kaçak mafya lideri Brezilya’da yakalandı: 1994’ten beri İtalya’nın en çok arananlar listesinde

Kaçak İtalyan mafya lideri Brezilya’da yakalanıp tutuklandı.

Fotoğraf: Uruguay Adalet Bakanlığı (arşiv)

Brezilya Polisi, ‘Milano’nun kokrain kralı’ lakaplı Rocco Morabito’nun João Pessoa kentinde tutuklandığını açıkladı.

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Dünyanın en büyük suç çetelerinden Ndrangheta’nın lideri Morabiato, 1994’ten beri İtalya’da en çok arananlar listesinde yer alıyor. Ülkesinde, mahkeme tarafından 30 yıl hapse mahkum edilen Morabiato, 2017’de Uruguay’da tutuklanmış ancak iki yıl sonra, İtalya’ya iadesini beklerken cezaevinden kaçmıştı.

Brezilya Adalet Bakanlığı, Morabiato’nun dün bir otelde, bir başka İtalyan vatandaşı ve iki farklı ülkenin vatandaşıyla birlikte tutuklandığını açıkladı.

Morabiato’nun, Brezilya, İtalya ve ABD’nin istihbarat ve polis teşkilatlarının ortak çalışmasıyla yakalandığı belirtildi.

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İtalya’nın en güçlü mafya örgütlenmesi Ndrangheta’nın Güney Amerika’dan Avrupa’ya gelen büyük miktarda uyuşturucunun nakliyatından sorumlu olduğu düşünülüyor.

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