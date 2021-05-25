Covid-19 Çekya’da dört sağlık bakanı yuttu: Sonuncusu 48 gün dayanabildi

Çekya Başbakanı Andrej Babis, 48 gün önce göreve başlayan Sağlık Bakanı Petr Arenberger’in istifa ettiğini duyurdu. Böylece ülkede Covid-19 salgınında 4’üncü sağlık bakanı görevden ayrıldı.

Başkent Prag. Fotoğraf: Reuters

Arenberger’in ailevi nedenlerden ötürü istifa kararı aldığını söyleyen Babis, konuyu henüz Cumhurbaşkanı Milos Zeman ile görüşmediğini, onun bakan değişikliğine karşı çıkacağını düşünmediğini ifade etti.

Reklam

Ülke basınında yer alan haberlere göre ise Arenberger mal varlığı beyanı ve ticari ilişkilerine yönelik eksik ya da çelişkili beyanları nedeniyle üzerinde artan baskılar sonucunda istifa etmek zorunda kaldı.

Önceki bakan Jan Blatny, Covid-19 hastalarının tedavisinde alternatif olarak geliştirilen ilaçların denenmesine ilişkin getirdiği sert kurallar ve AB’nin onaylamadığı Rus aşısı Sputnik V için onay vermeyi reddetmesine ilişkin eleştirilerin artmasının ardından 7 Nisan’da görevden alınmıştı.

Blatny, 29 Ekim 2020’de, önlemler nedeniyle kapalı olması gereken bir restoranda görüntülendiği için görevi bırakmak zoruna kalan Roman Prymula’ın yerine göreve getirilmişti.

Reklam

Prymula’dan önceki bakanı Adam Vojtech ise Aralık 2017’den beri oturduğu bakanlık koltuğunu 21 Eylül 2020’de, ülkede vaka sayısının arttığı bir dönemde bırakmıştı.

Çekya’da 30 bin 41 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1 milyon 658 bin 778 bin vaka kayda geçti.