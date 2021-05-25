AKP, ‘mini infaz paketi’ni Meclis başkanlığına sundu.
Teklifle, 15 yaşından küçük çocuğu bulunan ve cezası 10 yıldan az kadın hükümlüler cezaevine girmeyecek. Hala cezaevinde çocuklarıyla kalan kadınların infazı ertelenecek.
DHA’nın aktardığına göre teklifle birlikte yabancı hükümlüler hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanacak. Bu hükümlülerin cezasının infazına karar verilirse sonra sınırdışı edilip edilmeyeceğini İçişleri Bakanlığı karar verecek.
Nakil talebinde bulunan ve maddi durumu yetersiz hükümlülerden nakil giderleri alınmayacak. Hükümlü ve tutuklulara hasta ziyareti amacıyla verilen ve izinler arasında beklenmesi gereken asgari bir aylık süre şartı kaldırılacak.