Sokağa çıkma kısıtlamasında hamile kadınların hastaneye gitmesini sağlayan doktora ödül

Geçen yıl, salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hamilelerin hastaneye ücretsiz gitmesini sağlayan bir hizmet başlatan Kenyalı doktor Dünya Sağlık Örgütü’nden ‘Küresel Sağlık Ödülü’ aldı.
‘Wheels for Life’ (Yaşam için Tekerlekler) adlı projeye önayak olan doktor Jemimah Kariuki, ‘küresel sağlığa katkı sağladığı’ gerekçesiyle ödüle layık görüldü.
Kısıtlama sürecinde dışarı çıkanlara polisin sert müdahalede bulunduğu Kenya’da, basında yer alan görüntüleri gören birçok kadın tıbbi yardım istemekten ve sancıları bile tutsa dışarı çıkmaktan korkuyordu.
Bu soruna çare bulmak isteyen Kariuki, resmi makamlardan izni olan araçları kadınların hizmetine sunan projenin uygulamaya konmasında büyük rol oynadı. Çok sayıda kadın, ücret ödemeden en yakındaki hastaneye ulaştırıldı.
Kariuki, Twitter hesabından DSÖ genel direktörüne teşekkür etti, ekip çalışması yaptıklarını ifade ederek kendisine destek veren meslektaşlarını övdü.