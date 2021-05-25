81 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul ve Ankara merkezli 81 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Beşiktaş ve Esenler ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

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Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyet ekipleri, Bayrampaşa’da, drone yardımıyla baskın yapılan adresi havadan takibe alırken, narkotik eğitimli köpeklerle de arama yaptı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyete götürüldüğü, adreslerde yapılan arama ve incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

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Operasyonun İstanbul ve Ankara merkezli 81 ilde eş zamanlı yapıldığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklaması şöyle: “Ülkemiz genelinde yasadışı olarak kapalı alanda esrar maddesi elde etmek maksatlı kenevir bitkisi yetiştirdiği değerlendirilen 574 şahıs tespit edilmiştir. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’mız koordinesinde 59 ilimizde, tespit edilen 574 şüpheliye ait 630 adrese, 1213 ekip, 3644 personel ve 113 narkotik detektör köpeğin katılımı ile eş zamanlı operasyon başlatılmıştır.”