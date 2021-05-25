O sırada Avrupa’da: Yetişkinlerin yarısı ilk doz aşısını oldu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerindeki yetişkinlerin yarısının aşılandığını bildirdi.
Twitter hesabından bilgi veren Leyen, yaklaşık 300 milyon doz Covid-19 aşısının AB ülkelerinde uygulanmak üzere teslim edildiğini belirtti.
Komisyon başkanının verdiği bilgiye göre şimdiye dek 245 milyon doz aşı uygulandı. AB nüfusunun 170 milyonuna ise ilk doz aşı vuruldu.
Bu da AB ülkelerindeki yetişkinlerin yüzde 46’sının aşılandığı anlamına geliyor.
Leyen, AB ülkelerine ilk çeyrekte 106 milyon doz aşı geldiğini belirterek ikinci çeyrekte 413 milyon doz, üçüncü çeyrekte 529 milyon doz, dördüncü çeyrekte ise 452 milyon doz aşı tedarik edileceğini kaydetti.